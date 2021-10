El Pressupost Municipal superarà per primera vegada en la història els 1.000 milions d’euros

Connect on Linked in

Ribó destaca que el pressupost anirà encaminat a impulsar la recuperació econòmica i un model de ciutat social i sostenible

Per primera vegada en la història de València, el Pressupost Municipal superarà els 1.000 milions d’euros. L’alcalde de València, Joan Ribó, ha explicat este matí que la incorporació dels fons europeus Next Generation al projecte pressupostari per a 2022, per un import estimat en principi en 60 milions d’euros, encara que podria ser major encara, fa possible esta fita, que permetrà afrontar polítiques d’impuls econòmic, millora de la qualitat de vida i increment de la seguretat ciutadana, en el marc d’una gestió basada en la sostenibilitat i la lluita contra el canvi climàtic.

Tal com ha recordat l’alcalde, la previsió inicial del Govern Municipal per als comptes de 2022 era de 955 milions d’euros, xifra que ja es va veure ampliada setmanes arrere, en funció de l’informe de la Intervenció Municipal que reflectia la millora de les perspectives plantejada en els Pressupostos Generals de l’Estat, PGE. Eixes millors previsions econòmiques del Govern de l’Estat per a l’any pròxim milloraven els plantejaments inicials, i permetien preveure un increment de la Participació en els Ingressos de l’Estat. En segon lloc, es va sumar també la devolució de l’IVA que el Govern deu al municipi des de l’any 2017: un total de 24 milions d’euros més sobre la previsió inicial.

Ara, el projecte pressupostari torna a ampliar-se en sumar les previsions de finançament derivades de les aportacions dels fons europeus Next Generation, per un import inicial de 60 milions d’euros més. El resultat és una previsió que supera la xifra de 1.000 milions d’euros per primera vegada en la història de l’Ajuntament de València.

Tal com ha subratllat l’alcalde, les inversions i projectes a realitzar en el marc dels fons europeus seran sufragades majoritàriament amb estos fons Next Generation, “atés que l’Ajuntament haurà d’aportar un percentatge molt poc important”. Ribó ha assegurat que es tracta “d’un pas molt significatiu”, i ha reiterat la seua satisfacció per este increment dels recursos, que serviran per a impulsar una millor gestió dels béns, servicis i inversions a realitzar en el municipi.

Per part seua, el delegat d’Hisenda, Borja Sanjuán ha assegurat que això suposa “aprendre les lliçons de la pandèmia: que no és millor tindre un sector públic reduït, sinó un sector públic capaç de fer front a les situacions difícils i impulsar la recuperació. “Per primera vegada –ha destacat l’edil- estem afrontant una crisi tenint tothom clar que l’important és que el sector públic siga una palanca de reactivació, i l’Ajuntament de València serà una gran palanca de recuperació perquè esta ciutat assumisca el seu paper com a líder d’un nou moment econòmic”.