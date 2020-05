El preu del lloguer a la Comunitat Valenciana cau un 1,86% enfront de l’any passat

Connect on Linked in

L’habitatge de lloguer a la Comunitat Valenciana a l’abril de 2020

va tindre una renda mitjana de 906 euros i una superfície mitjana de 125 m², caient un -0,72% enfront de març.

Enfront d’abril de 2019, Castelló de la Plana (3,39%) va créixer de manera lleu. Alacant (-6,40%) va ser la cinquena que més va caure del país, i València (-1,34%) va registrar un descens moderat.

el pis tipus de lloguer a la Comunitat Valenciana va registrar a l’abril de 2020 una superfície mitjana de 125 metres quadrats i una renda mitjana de 906 euros mensuals. Aquesta mensualitat va suposar un descens del -0,72% respecte a març. Enfront d’abril de l’any passat, la caiguda va ser del -1,86%.

La Comunitat Valenciana va ser la cinquena autonomia amb la mensualitat més cara per als

inquilins, per darrere de Madrid (1.828 €/mes), entre altres. Per part seua, el pis tipus de lloguer a Espanya va finalitzar el mes d’abril passat amb una superfície mitjana de 121 metres quadrats i una mensualitat mitjana de 995 euros, la qual cosa va suposar una caiguda mensual del -0,67%. Interanualment, es va incrementar un 8,39%.

La situació excepcional que viu el país degut a la crisi sanitària també ha tingut el seu efecte en el mercat del lloguer. Ferran Font, director d’Estudis de pisos.com, afirma que “la pujada de les rendes ja estava començant a refredar-se a les ciutats amb major pressió, i l’arribada de la pandèmia afavoreix que aquesta desacceleració es produïsca més ràpid”.

La raó que el portaveu del portal immobiliari es fonamenta en l’impacte que el coronavirus està tenint en els ingressos de les llars. “La difícil situació laboral a la qual s’estan enfrontant moltes famílies està promovent la negociació de les mensualitats a la baixa, i en alguns casos, la rescissió de contractes d’arrendament”. L’expert assenyala que “encara que les ajudes del Govern ajudaran a alleujar les finances de molts afectats per ERTEs, el desfasament entre la sol·licitud de les mateixes i el cobrament deixarà pel camí a molts inquilins”.



No obstant això, l’expert indica que en certes capitals l’efecte en el preu del lloguer serà contingut perquè continua havent-hi més demanda que oferta. En aquest sentit, Font també exposa que aquest desequilibri podria suavitzar-se gràcies al lloguer turístic, encara que de manera puntual: “Encara que existeix cert transvasament de pisos vacacionals al lloguer residencial, és poc probable que es consolide, perquè està motivat per les limitacions de mobilitat del context actual”, reflexiona Font

València va ser l’onzena capital més cara d’Espanya

Enfront de març, Castelló (1%) va llançar l’increment més alt de la regió, i València (-1,09%) el major descens. Alacant (-0,15%) va ser la segona província espanyola que menys va caure. D’un any a un altre, Castelló (6,60%) va registrar un ascens intermedi. Per part seua, València (1,65%) va ser la tercera que menys va pujar d’Espanya, i Alacant (-3,28%) es va ajustar moderadament. Amb 966 euros de renda mitjana mensual a l’abril de 2020, València va ser la huitena província espanyola més cara per als inquilins. Alacant (900 €/mes) va ocupar el dotzé tercer lloc d’aquest llistat. Per part seua, Castelló (607 €/mes) va ser la més assequible per als inquilins de la regió.

Mensualment, totes les capitals valencianes van caure, marcant València (-2,53%) el dotzé descens més important d’Espanya. Enfront d’abril de 2019, Castelló de la Plana (3,39%) va créixer de manera lleu. Alacant (-6,40%) va ser la cinquena que més va caure del país, i València (-1,34%) va registrar un descens moderat. En l’apartat de rendes mitjanes mensuals, València (965 €/mes) va ser l’onzena capital més cara del país per als inquilins, mentre que Alacant (919 €/mes) va ser la catorzena. Per part seua, Castelló de la Plana (678 €/mes) va ser la més barata de la regió.