El procés de participació per a la revisió del PGOU de Castellar-l’Oliveral començarà abans d’estiu

Sandra Gómez ressalta els carrers San Salvador i Caroig, que formaran un nou espai dins de la València Ciutat de Places que impulsa Desenvolupament Urbà

La revisió del PGOU de l’àmbit de Castellar-L’Oliveral mitjançant una consulta pública prèvia que permeta confirmar un primer diagnòstic i que al seu torn servisca de base per a la redacció del nou Pla Especial arrancarà abans de l’estiu, segons ha anunciat la vicealcaldessa i regidora de Desenvolupament i Renovació Urbana, Sandra Gómez.



Este procés arrancarà abans de l’estiu per a establir les premisses que podran en valor “un nucli històric declarat BRL (Bé de Rellevància Local), el dret a l’habitatge assequible i digne, mesures per a pacificar el trànsit i recuperar espai per al vianant o la seua integració amb el medi natural que li envolta”, ha enumerat entre altres qüestions.



Sandra Gómez, que ha visitat este matí el poble de Castellar-L’Oliveral, ha posat de manifest que és “evident necessitat de revisar la seua ordenació urbana per a poder fer front als problemes actuals detectats en la zona”. Ha precisat que el Nucli Històric Tradicional és considerat des del 2015 com Bé de Rellevància Local, “la qual cosa posa en manifest el seu notable caràcter patrimonial”. “La revisió de planejament de la zona té entre els seus principals objectius preservar i millorar els aspectes intrínsecs de la identitat del poble, promovent la seua conservació i recuperació patrimonial”, ha exposat.



Abans de procedir a la revisió del seu Pla General, serà necessari analitzar la realitat urbanística de Castellar-L’Oliveral des de diferents òptiques, per a obtenir un diagnòstic que servisca de base per a la redacció del nou Pla Especial. Per a això ha remarcat que s’elaborarà “un document a través d’un procés de participació pública, que concretarà els objectius del futur planejament i assenyalarà diferents problemàtiques i alternatives, tenint en compte tant aspectes urbanístics com funcionals, socials, ambientals, paisatgístics, econòmics o de gènere”.



D’esta manera, ha explicat que es concretaran i definiran alguns objectius. Entre estes ha destacat “la posada en valor de la identitat i del patrimoni cultural, la revisió del catàleg de protecció de Béns i Espais protegits, la creació d’una oferta d’habitatges integrats en l’entorn que faça efectiu el dret a un habitatge digne, la priorització d’espais per al vianant, integrant al seu torn el mateix poble en el medi rural i natural que l’envolta”.

CARRER DEL CAROIG



D’altra banda, des del passat 2 de març avancen en la localitat les obres de condicionament dels carrers Sant Salvador amb Caroig que forma part del projecte València Ciutat de Places que impulsa la regidoria de Desenvolupament Urbà per a generar espais de trobada veïnal en tots els barris i pobles de València. Els objectius d’estos treballs són adequar el carrer en mal estat (incloent calçades i voreres), eliminar un tap urbanístic que provocava un gran estrenyiment en la via i l’ordenació urbana d’un solar de terra al sud-est de la intersecció, que donarà lloc a una nova plaça per als vianants que comptaran amb un jardí.



“Des de l’àrea de Desenvolupament i Renovació Urbana continuem apostant per una distribució equitativa de les inversions, la qual cosa possibilita la dignificació urbana dels pobles de València, així com la creació de places i jardins per al gaudi de la ciutadania. A més, ara amb la consulta pública, podrem atendre a totes les demandes veïnals per a crear un Pla Especial que millore la qualitat de vida del poble alhora que pose en valor i protegisca els seus aspectes patrimonials”, ha apuntat la vicealcaldessa.