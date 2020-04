El professor Vicent Balanzá coordina un estudi internacional sobre vida saludable durant el confinament per la COVID-19

Print This Post

L’ enquesta per conèixer els hàbits saludables de la ciutadania espanyola durant la pandèmia estarà disponible online fins el 15 de maig

L’objectiu principal d’un estudi internacional coordinat pel professor de la Universitat de València Vicent Balanzá és avaluar els efectes del confinament en les conductes de vida saludable de la població general espanyola. En aquesta primera fase del projecte, el passat dijous es llançà un qüestionari online amb una durada d’uns 10-15 minuts. Per participar-hi només cal ser major d’edat i residir a Espanya durant la COVID-19. A més de ser completament anònima, l’enquesta té l’aprovació del comitè d’ètica de l’Hospital La Fe i garanteix la protecció de les dades personals.

Vicent Balanzá és professor titular de Psiquiatria a la Universitat de València a més d’investigador del Centro de Investigación Biomédica en Red de Salud Mental (CIBERSAM). L’equip d’investigació està format per grups de la l’Institut Nacional de Malalties Infeccioses-FIOCRUZ i de la Universitat Federal de Rio Grande do Sul, ambdós al Brasil, i de la McMaster University al Canadà. En el grup de la Universitat de València participa també Beatriz Atienza, estudiant del 6è curs a la Facultat de Medicina i Odontologia.

“Esperem que l’estudi ens ajude a conèixer millor el grau en què la població està posant en pràctica una sèrie de conductes saludables durant el confinament per la COVID-19, com són una nutrició, activitat física, patró de son i suport social adequats. En realitat s’han publicat pocs estudis sobre el tema, la qual cosa ens animà a posar en marxa la investigació”, comenta el professor Balanzá. “A més, l’enquesta és innovadora perquè inclou altres conductes que en l’actualitat formen part d’un concepte més multidimensional de lifestyle, com el temps que passem connectats a les tecnologies digitals. Podem dir que es tractaria del primer estudi en emprar una perspectiva integral i ampla sobre les conductes de salut durant una pandèmia”, afegeix Balanzá.

“Ens interessa particularment identificar els possibles canvis com a conseqüència del confinament. Sovint s’ assumeix que les persones poden descuidar la qualitat de la seua dieta, gestionen pitjor l’estrès o abusen de l’alcohol, per exemple, però tenim poca base científica que ho confirme amb una visió de conjunt”. Els resultats poden ajudar a planificar estratègies òptimes per a la promoció de la salut, prevenció i gestió del previsible augment en l’ incidència de malalties físiques i mentals relacionades amb hàbits de vida poc saludables durant la pandèmia.

En completar l’enquesta, els participants poden llegir una sèrie de recomanacions sobre cadascun dels hàbits de vida saludable. “Estem molt agraïts per la bona acollida que està tenint per part de la ciutadania, que ha superat de bon tros les expectatives inicials”, conclou Vicent Balanzá.

Es pot participar a l’estudi mitjançant el següent enllaç:

Per a més informació sobre el projecte: