El programa Ajuda Familiar d’Almussafes compta amb 140.000 euros de pressupost

El Consistori concedirà entre 400 i 600 euros per naixement o adopció i entre 200 i 800 euros per manutenció de menors d’entre 1 i 3 anys



Es modifica la manera d’entregar la subvenció, atés que a partir d’ara la quantitat assignada es reintegrarà una vegada justificades les compres realitzades

Demà, dijous 11 de novembre, comença el període de presentació de sol·licituds per a acollir-se al programa Ajuda Familiar de l’Ajuntament d’Almussafes, en el qual es concediran ajudes d’entre 200 i 800 euros per naixements, adopcions i manutencions de menors de fins a tres anys de la localitat. L’administració local disposa aquest any d’un pressupost de 140.000 euros per a aquesta actuació, que incorpora una important novetat: aquesta edició els diners aprovats es transferiran una vegada justificades les despeses realitzades i no mitjançant una targeta prepagament. El regidor de Benestar Social, Faustino Manzano, destaca que “canvia el procediment, però no el pressupost disponible”, ja que no només no disminueix, sinó que passa dels 110.300 euros de 2020 als 140.000 d’aquest 2021, i argumenta que les ajudes suposen “un matalàs molt important que contribueix a alleugerir les enormes càrregues que requereix el dia a dia a les cases”.



L’Ajuntament d’Almussafes renova el seu compromís amb la criança dels xiquets i les xiquetes de la localitat plantejant un any més a la ciutadania el Programa Ajuda Familiar, amb el qual se secunda econòmicament amb les despeses derivades del naixement o l’adopció i amb la manutenció dels bebés de fins a tres anys. Per cada naixement o adopció s’atorgarà una subvenció que oscil·larà entre els 400 i els 600 euros, mentre que la quantitat aprovada per a la manutenció de bebés d’entre 1 i 3 anys serà d’entre 200 i 800 euros. Aquestes ajudes es concediran per concurrència competitiva, sent el crèdit màxim disponible de 140.000 euros, tots amb càrrec a fons propis de l’administració municipal.



La principal novetat d’aquesta edició és que s’elimina el sistema de les targetes moneder utilitzat en 2020, per la qual cosa es presentarà de manera conjunta la sol·licitud i la justificació de la despesa realitzada en comerços i establiments del municipi per l’adquisició de productes o serveis dirigits als i les menors. Aquesta justificació es realitzarà mitjançant tiquets, factures o rebuts. Les peticions per a rebre aquesta col·laboració econòmica hauran de sol·licitar-se a partir de demà, dijous 11 de novembre, i el termini serà de 6 mesos des del naixement o l’adopció o des de la data en la qual el menor va complir l’edat d’1 a 3 anys, segons la modalitat. Per als naixements o aniversaris en 2021 abans de la publicació de les bases el termini serà de sis mesos a partir de demà, atés que hui s’han publicat les bases en el Butlletí Oficial de la Província (BOP).



“Canvia el procediment, però no el pressupost disponible. De fet, en aquesta ocasió augmenta la inversió respecte a l’anterior convocatòria, la de 2020, passant de 110.300 euros a 140.000 euros”, subratlla el regidor de Benestar Social, Faustino Manzano. L’edil remarca la importància d’apostar per aquesta mena de polítiques, “perquè l’arribada de noves persones a les famílies suposa una despesa considerable que no sempre és possible afrontar i menys en l’actual situació econòmica”. “Considere que aquest programa proporciona un matalàs molt important que contribueix a alleugerir les enormes càrregues que requereix el dia a dia a les cases i per això continua en la nostra llista de prioritats”, afig.



Quines despeses són subvencionables?

Seran despeses subvencionables les realitzades durant l’exercici 2021 i fins a la data de sol·licitud en comerços i establiments domiciliats en el municipi d’Almussafes derivats del naixement, adopció o manutenció del menor objecte de l’ajuda. Així, s’acceptaran justificants de pagament de productes d’alimentació i higiene infantil, productes de farmàcia i parafarmàcia, necessitats de vestit, roba de llar i articles complementaris, mobiliari, parament i altres útils per al menor i serveis com a guarderies o escoles infantils, activitats extraescolars, tractaments de salut no inclosos en la seguretat social i ajudes tècniques.



Qui pot sol·licitar l’ajuda?

Els progenitors o tutors legals hauran d’estar empadronats i mantindre la residència efectiva a Almussafes, excepte en els casos de separació o divorci, en els quals aquesta condició únicament s’exigirà al progenitor que ostente la guarda i custòdia del menor, els casos de custòdia compartida, que serà exigible només al progenitor sol·licitant, o aquells casos que presenten causes excepcionals i justificables. També hauran d’estar empadronats en el mateix domicili i conviure amb les persones beneficiàries els menors que donen dret a sol·licitar aquesta ajuda. La relació completa de requisits per a accedir al programa pot consultar-se en les bases, publicades en el portal web municipal www.almussafes.net.