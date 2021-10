El programa “Concerts de tardor” oferirà set concerts gratuïts a l’Espai Jove de València

Connect on Linked in

El dijous 21 d’octubre comença el cicle de concerts amb l’actuació de la Jove Big Band Sedajazz.

“Concerts de tardor” és un cicle de concerts gratuïts per a joves que té lloc cada dijous de vesprada a l’edifici d’Espai Jove València, al carrer Campoamor. Esta edició compta amb set concerts de diferents estils musicals: jazz, rap, rock i clàssica.

El 21 d’octubre serà la Jove Big Band de Sedajazz qui inicie els concerts, el 28 d’octubre actuarà Jazz Woman, el 4 de novembre Aina Koda, l’11 de novembre Screaning Pillows (Sedajazz) el 18 de novembre Nativa i acaba el cicle el 25 de novembre i 2 de desembre el alumnat del Conservatori Professional de música nº2 de València, que tocaran música clàssica amb guitarra electrònica i peces d’Amando Blanquer. Tots els concerts començaran a les 19 h. i l’obertura de portes serà a les 18:30 h.

La regidora de Joventut, Maite Ibáñez, ha explicat que a través dels concerts volem “seguir dinamitzant culturalment l’edifici de la regidoria de Joventut, oferir una alternativa cultural i promocionar els grups joves de música de la ciutat”. L’assistència és gratuïta fins a completar l’aforament. Ibáñez ha convidat els i les joves a gaudir d’estos concerts a Espai Jove VLC, un espai “obert per a tota la gent jove, on poden participar en activitats de tot tipus i trobar informació, servicis, assessorament, sales d’estudi, sala d’ exposicions, aula d’informàtica, aules polivalents, cafeteria, etc”.

“Concerts de Tardor 2021” forma part del programa “Cultura Jove”, una iniciativa per apropar la cultura a les persones joves de la ciutat de València. El programa es compon d´altres dos eixos: les beques per donar suport als joves artistes i creadors (Residències Artístiques i Culturals) i l’oferta d’entrades gratuïtes per a espectacles culturals. En este sentit, Ibáñez ha recordat que “hem adquirit entrades per a esdeveniments culturals de la ciutat que estem oferint de manera gratuïta a les persones joves, per facilitar l’accés a una programació variada en arts escèniques, sessions de cinema, monòlegs, concerts i altres espectacles”. Amb esta iniciativa, “a la qual es pot accedir a través de les xarxes socials de la regidoria de Joventut, també donem suport a el sector cultural local”.