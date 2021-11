El programa cultural ‘Mislata és Música’ conclou la seua primera edició amb un gran acolliment de públic

Connect on Linked in

El cicle ha inclòs cinc espectacles de diferents estils musicals, amb l’objectiu de “acostar la música en directe a tots els públics i fer de la cultura una mica accessible per a tota la ciutadania”, com apunta l’alcalde Carlos F. Bielsa

L’Ajuntament de Mislata, des de la seua regidoria de Cultura, ha conclòs amb un gran acolliment de públic la primera edició del programa cultural ‘Mislata és Música’. Aquest cicle d’espectacles musicals va incloure en la seua programació cinc concerts d’artistes i estils molt variats, que van omplir de música durant quatre dies diferents espais de la ciutat i que el públic va poder gaudir de manera gratuïta.



Per a l’alcalde, Carlos F. Bielsa, “A Mislata som plenament conscients de la importància que té la música com a eina d’integració i com a mecanisme del foment de la participació. Per això, cada vegada que dissenyem una programació cultural posem el focus a fer de la cultura una mica accessible a tota la ciutadania”.



La cantant Mireia Vives i el guitarrista Borja Penalba van ser els encarregats d’iniciar aquest cicle de ‘Mislata és Música’ al Jardí de Casa Sendra. Amb el seu treball Cançons de fer camí i el seu estil eclèctic i heterogeni, van posar sobre l’escenari notes de folk, cançó d’autor, pop-rock, cabaret disbauxat o cobla.



Els quatre joves artistes valencians Melomans, tot un referent de la música a capella a Espanya, van delectar amb el seu repertori a un públic que omplia la plaça de la Constitució sense més instruments que les seues pròpies veus i amb l’humor com a segell distintiu.



Per part seua, l’artista Isabel Latorre, a través del seu projecte musical personal Eixa, va presentar Invisibles, basant-se en un text d’Italo Calvino i integrant llenguatges de la música antiga, el folk mediterrani, el new age o el jazz.



La rapera valenciana Tesa va desplegar també el seu xou a Mislata omplint de flow el teatre del Centre Cultural Carmen Alborch, tractant en les seues rimes i cançons les arrels populars valencianes, la crítica social i el feminisme.



I el trio Cocktail Cover Music van ser els encarregats de tancar el cicle ‘Mislata és Música’, de nou enfront de l’Ajuntament, amb el seu amé repertori dirigit a tots els públics i que va abordar tant èxits clàssics com uns altres de recent actualitat, aconseguint així les diferents sensibilitats generacionals.



Després del gran acolliment de públic d’aquesta primera edició del cicle ‘Mislata és Música’, des del departament de Cultura s’està treballant ja per a programar i repetir una nova edició de cara al pròxim any.