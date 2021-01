Connect on Linked in

El programa d’activitats de Nadal a Alaquàs ha comptat enguany amb propostes musicals, teatre infantil, activitats culturals i la màgica visita dels Reis Mags d’Orient, entre altres activitats.

Coincidint amb la celebració de les festes nadalenques l’Ajuntament d’Alaquàs ha preparat una programació especial per a tots els públics, adaptada a les circumstàncies marcades per la pandèmia. Una agenda amb la qual el consistori ha volgut oferir una alternativa d’entreteniment educatiu també en estos dies festius que acaben de finalitzar. La programació que ha comptat amb una important resposta per part del públic, ha inclòs propostes musicals, teatre infantil, activitats culturals i la màgica visita dels Reis Mags d’Orient.

El passat 4 de gener tenia lloc l’última sessió dels tallers gratuïts de manualitats nadalenques als que han participat un total de 360 xiquets i xiquetes. Durant els dies 23, 28, 29 i 30 de desembre i el 4 de gener al Centre Social Benàger es van celebrar, respectant totes les mesures sanitàries establides, aquestos tallers on les i els participant han elaborat adorns nadalencs fabricats amb materials variats com per exemple rotllos de cartó, paper i botelles de plàstic per a després decorar les seues llars i arbres nadalencs.

Com activitats paral•leles, l’agenda ha inclòs una nova edició de la Fireta de Nadal, celebrada el passat 12 i 13 de desembre a la plaça d’Espanya i organitzada per l’Agrupament Escolta Pas de Pi i Parròquia Mare de Déu de l’Olivar. El passat 19 de desembre a la Plaça de la Constitució s’instal•lava també el Mercat Solidari celebrant així la seua XXI edició.

Amb el “Nadal al Mercat Municipal d’Alaquàs” arribava la bústia del Pare Noel amb connexió directa amb el Pol Nord. Al mateix mercat també es van sortejar les cistelles de nadal entre els i les clientes amb l’objectiu de premiar la seua fidelitat. També hem gaudit de les activitats celebrades els dies 20, 26 i 27 de desembre a l’Auditori Nou d’Alaquàs: l’espectacle teatral “La Factoria dels Sons. Un Munt de CanÇons”, “Moskitas Muertas” amb “TEA” i el Concert Didàctic oferit per la Unió Musical d’Alaquàs.

L’agenda d’activitats continua en actiu. Encara es pot visitar al Castell l’exposició -Castell brick d’Alaquàs. Trobada de fans de Lego que compta amb vora 900.000 peces i ha sigut organitzada per l’Associació Valenciana Aficionats als Bricks de Lego (ValBrick) i l’Ajuntament d’Alaquàs. La mostra, que ha vingut acompanyada de tallers per als més menuts i menudes, romandrà activa fins al 15 de gener.

L’agenda de nadal es completava amb la visita de Ses Majestats els Reis Mags d’Orient a Alaquàs. La recepció va començar el dissabte 2 de gener per finalitzar dimarts 5 de gener. Els Reis Mags han volgut fer arribar el seu missatge a tots i totes, per això el mateix dia 5 de gener protagonitzaven un directe, a través de les xarxes municipals, per connectar amb totes i tots els xiquets que per diversos motius no han pogut desplaçar-se fins al Castell. Un missatge ple d’il•lusió per fer arribar la màgia del Nadal a tots els racons.