El programa EMCORP 2021 permetrà contractar 7 persones per a donar suport a diferents departaments municipals.

Aquesta edició compta amb una subvenció de LABORA de 75.142,82 euros per a contractar les persones beneficiàries durant 6 mesos.

L’Ajuntament d’Alfafara través de l’Agència de Desenvolupament Local (ADL), ha resultat beneficiari un any més el programa de subvencions d’iniciativa social de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, EMCORP 2021.

D’aquesta manera, Alfafar contractarà un total de 7 persones per a donar suport a diferents departaments municipals, a través d’una subvenció de 75.142,82 euros concedida per LABORA.

Per a aquelles persones interessades, el requisit fonamental és estar desocupades i inscrites en LABORA, així com complir amb els requisits dels llocs oferits.

L’objectiu d’aquest programa d’ocupació és la contractació de persones desocupades d’almenys 30 anys d’edat, en col·laboració amb les Corporacions Locals, per a la realització d’obres i serveis d’interés general.

Per consegüent, el Ajuntament d’Alfafar disposarà durant sis mesos de dos auxiliars administratius, destinats als departaments de Policia Local i Personal, dos oficials de primera d’obra de paleta i un oficial de primera de pintura per a l’àrea de Medi Ambient i Manteniment, a més de dos conserges que realitzaran labors per a Mercats i l’Escola d’Adults (EPA).

