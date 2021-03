El programa ‘Espai Gran’ d’Almussafes reprèn les sessions presencials

El pròxim dimecres 7 d’abril la Llar dels Jubilats rebrà de nou a les persones usuàries del servei



La millora en la població de la incidència acumulada de Covid-19, que ara es troba en 0, ha motivat la decisió

El pròxim dimecres 7 d’abril es reprenen les sessions presencials del programa ‘Espai Gran’ de l’Ajuntament d’Almussafes, suspeses temporalment al gener a causa de la situació epidemiològica. Les trobades mantindran el protocol anticovid aplicat des del mes d’octubre, que inclou la creació de grups estables, la distància de seguretat i l’ús de mascareta i gel hidroalcohòlic, entre altres mesures. “Reprenem el projecte, ara que la pandèmia ens ha donat una treva, perquè considerem que val la pena pels beneficis que reporta a les persones inscrites”, afirma la regidora de Majors, Paqui Oliver. El servei de transport continuarà disponible a partir d’ara per a les persones usuàries.



Tres mesos després de la seua suspensió temporal a causa de l’augment de casos de coronavirus registrat a Almussafes després de les festes de Nadal, l’Ajuntament d’Almussafes ha decidit reprendre les sessions presencials del programa ‘Espai Gran’, projecte impulsat pel consistori amb l’objectiu de potenciar les relacions socials i lluitar contra la soledat en el grup de persones d’edat avançada.



A partir del pròxim dimecres 7 d’abril, les portes de la Llar dels Jubilats de la població tornaran a obrir les seues portes per a rebre a les persones usuàries d’aquest servei, creat en 2017 davant la demanda existent d’activitats d’aquest tipus per a aquest col·lectiu poblacional. “Reprenem el projecte, ara que la pandèmia ens ha donat una treva, perquè considerem que val la pena pels beneficis que reporta a les persones inscrites”, declara la regidora de Majors, Paqui Oliver.



En aquest retorn, les activitats es desenvoluparan seguint les mateixes mesures amb les quals es va iniciar la temporada, el mes d’octubre passat. Les persones assistents estaran dividides en dos grups de sis persones cadascun, es vigilarà la distància de seguretat entre elles i serà obligatori l’ús de la mascareta, la presa de temperatura i la desinfecció de mans, entre altres accions preventives per a evitar els contagis.



La Regidoria manté tant l’horari, de 10.15 a 12.15 hores, com el servei de transport que facilita el trasllat dels i les participants. Així mateix, sempre que ho permeta el protocol anticovid, també continua en marxa el calendari d’activitats previst per les coordinadores per al present curs, que inclou la realització de manualitats, la celebració de les festes més destacades o les reunions per a compartir records i experiències.



“Quan l’Ajuntament va anunciar la suspensió temporal del programa, a principis del mes de gener, tant a Almussafes com la resta del país ens trobàvem en situació de risc extrem per l’alta taxa d’incidència acumulada de Covid, per la qual cosa vam considerar que la millor decisió era preservar al màxim la salut dels nostres majors deixant per unes setmanes la iniciativa sense desenvolupar. Ara, amb una incidència acumulada en la població de zero casos per cada 100.000 habitants en els últims 14 dies, i amb l’inici de la vacunació a aquest col·lectiu, és el moment de tornar a veure’ns i reprendre aquestes trobades que tant bé fan a la seua salut emocional”, ressalta l’edil.