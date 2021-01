El programa ‘Espai Gran’ de l’Ajuntament d’Almussafes s’imparteix a distància durant el mes de gener

La Regidoria de Majors ha optat per aquesta modalitat per a protegir a les persones usuàries del servei de la Covid-19



L’Ajuntament d’Almussafes s’adapta a la situació actual de la pandèmia i suspén les activitats presencials del programa ‘Espai Gran’. El servei, dirigit a un col·lectiu poblacional especialment vulnerable a la Covid-19, s’oferirà telemàticament durant el mes de gener, període en el qual les persones usuàries continuaran en contacte amb la coordinadora de la iniciativa perquè les activitats, adaptades a les noves circumstàncies, puguen continuar desenvolupant-se. Segons explica la regidora de Majors, Paqui Oliver, “hem de protegir-los d’una manera especial, perquè són més sensibles a la malaltia, però no hem d’oblidar que, com la resta de la societat, tenen unes necessitats psicològiques i emocionals que cal atendre”.



Durant aquest mes de gener, el programa ‘Espai Gran’, impulsat per l’Ajuntament d’Almussafes com a alternativa d’oci per a les persones d’edat avançada, s’impartirà a distància. “L’augment dels casos de coronavirus registrat en les últimes setmanes en la localitat, i el fet d’estar a les portes del que segons els experts podria tractar-se d’una tercera ona de la pandèmia, ens ha portat a prendre una decisió que considerem que és la més encertada tenint en compte les circumstàncies”, assenyala Paqui Oliver, regidora de Majors.



“En cap cas es tracta d’una suspensió, atés que el servei continuarà oferint-se per via telemàtica i adaptant-nos sempre a les possibilitats tècniques de cada persona”, remarca l’edil, qui considera que “en un moment com l’actual hem d’estar més a prop que mai d’aquest col·lectiu, siga de la manera que siga”. “Evidentment hem de protegir-los d’una manera especial, perquè són més sensibles a la malaltia, però no hem d’oblidar que, com la resta de la societat, tenen unes necessitats psicològiques i emocionals que cal atendre”.



El mes d’octubre passat, el consistori va reprendre la iniciativa incorporant un estricte pla de contingència que incloïa la creació de dos grups bambolla de huit persones cadascun. Així mateix, la tècnica en activitats socioculturals encarregada de la coordinació de les sessions, Yolanda Mayor, s’encarregava de controlar que es respectava la distància de seguretat entre participants i que es feia ús de la mascareta i del gel hidroalcohòlic.



“Esperarem que la pandèmia ens done una xicoteta treva per a reprendre les dinàmiques en la Llar dels Jubilats, però seguirem molt pendents d’elles aquests dies, animant-les i fent-los companyia, perquè tinguen algú amb qui conversar, i reduint en la mesura que siga possible la seua sensació de soledat”, afig Oliver.