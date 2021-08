El programa formatiu de jardineria de l’Ajuntament de Torrent arriba a la seua fi

Print This Post

Després de 330 hores de formació, el programa formatiu de jardineria, organitzat per IDEA’T en col·laboració amb el Centre de Formació Folgado, ha finalitzat aquest dimecres, després de la realització de les pràctiques no laborals dutes a terme en Nous Espais Torrent S.A. i en una empresa local.Amb la finalització del programa, els 9 integrants d’aquest rebran un certificat de professionalitat en activitats auxiliars en vivers, jardins i centres de jardineria.

L’objectiu de les pràctiques ha sigut executar operacions auxiliars per a la implantació i manteniment de parcs i jardins, així com per a la producció i manteniment de plantes en vivers i centres de jardineria, i el compliment de mesures de prevenció de riscos laborals, qualitat i protecció del medi ambient.

Totes aquestes labors han sigut realitzades en 66 dies, dels quals aproximadament 80 hores han sigut dirigides a pràctiques. Els participants han pogut aplicar els coneixements adquirits en diferents punts de la ciutat i realitzar diferents labors: peó agrícola, peons d’horticultura i jardineria, peó de viver i peons de centres de jardineria.