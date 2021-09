El programa #igualtatalspobles portarà diferents activitats de sensibilització i formació en igualtat als 15 pobles de València

Connect on Linked in

Beamud: “la informació i la sensibilització és la millor eina per a previndre la violència masclista”

La regidora d’Igualtat, Polítiques de Gènere i Pobles de València, Lucia Beamud, ha donat a conéixer, en un acte realitzat en l’Alcaldia de Castellar, el programa d’igualtat i prevenció de la violència de gènere que l’Ajuntament desenvoluparà en els 15 pobles de València. “Volem portar diferents activitats relacionades amb la igualtat a cadascun dels 15 pobles de València. Activitats formatives i artístiques basades en la prevenció, perquè la informació i la sensibilització és la millor eina per a previndre este tipus de violència”, ha assegurat la regidora.

Les activitats es realitzaran durant els mesos de setembre a novembre d’enguany, cada poble ha triat les dates que millor s’adaptaven al calendari festiu i d’activitats que desenvolupa de manera habitual. Els pobles més grans com Benimamet- Beniferri, Castellar-L’Oliveral, La Torre-Faitanar o Massarrojos impartiran les quatre activitats, i en la resta de pobles es duran a terme un mínim de dos activitats.

Les accions que es desenvoluparan són de dos tipus, formatives i artístiques. Dins de les activitats formatives existixen dos accions, ‘Coeducant en igualtat’, “en la qual es reflexiona sobre els estereotips que giren al voltant del gènere, i es busca trencar els rols que ens diuen com s’ha de comportar una dona, o un home, però des d’una perspectiva moderna i atractiva per a la joventut” ha exposat Beamud. Esta activitat analitzarà el comportament que d’este tema es fa des de les xarxes socials o des de la pornografia, “com a primer punt de trobada de molts joves amb la sexualitat”. Una altra de les activitats formatives s’anomena ‘El paper dels dones en la societat’, en ella s’intenta donar a conéixer la contribució que les dones han fet a la societat, “farem unes tasques per a visibilitzar la història de les dones tant en el món com en cadascun dels pobles, que a vegades no han obtingut el reconeixement merescut” ha destacat la regidora.

També es realitzaran dos activitats que treballaran la igualtat des d’una perspectiva artística. La primera és ‘Mila i Mil, un conte de joguets igualitaris’. Es tracta d’un contacontes i reflexiona sobre els joguets des d’una perspectiva de gènere. Beamud ha remarcat que “els joguets no són ni de xiquets ni de xiquetes i cadascun o cadascuna juga al que més li agrada. El contacontes serà lúdic i útil tant per als xiquets com per als més majors”. L’altra activitat es diu ‘Qui és qui: dones valencianes que han fet història’, i en ella els i les participants hauran d’endevinar a través de preguntes la identitat dels personatges que es troben en les fitxes, que en esta ocasió seran dones valencianes que han jugat, o juguen, un paper important en la societat valenciana.

En conclusió, la regidora d’Igualtat i Pobles de València ha subratllat que “al final el que pretenem és portar diferents activitats a cadascun dels pobles, per a formar i sensibilitzar a les dones per a poder, d’esta manera, lluitar i combatre les diferents violències masclistes, prendre consciència i treballar en la prevenció”.