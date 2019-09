El programa ‘Jove Oportunitat’ de l’IVAJ arriba al seu equador a Almussafes

l pla cerca reduir l’abandó educatiu primerenc a través de la combinació de diferents tècniques pròpies del ‘coaching’ actitudinal



A l’agost les persones participants van assistir a unes jornades de convivència al costat d’altres joves de la província en Sant Antoni de Benaixeve



El Centre d’Informació Juvenil d’Almussafes imparteix des del mes de maig la primera edició del programa ‘Jove Oportunitat’, un projecte amb el qual se’ls proporciona una nova oportunitat a les persones d’entre 16 i 21 anys que han abandonat el sistema educatiu de manera primerenca. La iniciativa, que coordina en la localitat al llarg de cinc mesos la psicòloga Celsa Oltra, utilitza eines del ‘coaching’ actitudinal per a motivar a les persones participants i reforçar la seua autoestima. Amb l’excursió que van dur a terme a principis de setembre a l’alberg de Sant Antoni de Benaixeve al costat de 140 ‘joopers’ d’altres municipis de la província, el programa arriba al seu equador. A partir d’ara se centraran en el mòdul acadèmic/comptencial, un dels cinc que integren el projecte.



El fracàs escolar continua sent un dels principals problemes als quals s’enfronta la Comunitat Valenciana en l’àmbit de l’educació. Per a combatre-ho, el mes de maig passat es va posar en marxa la primera edició del programa ‘Jove Oportunitat’ (JOOP) a Almussafes, una iniciativa impulsada per l’Institut Valencià de la Joventut (IVAJ) i cofinançada pel Fons Social Europeu amb la qual es pretén motivar a joves que hagen abandonat el sistema educatiu de manera prematura perquè reprenguen els seus estudis. Per a això, el projecte utilitza diferents eines pròpies del ‘coaching’ actitudinal amb les quals la psicòloga Celsa Oltra treballa sobre la seua motivació i reforça la seua autoestima per a guiar-los de cara al futur.



“A vegades no és tan senzill decidir el que es vol fer. En el camí sorgeixen la desmotivació i els dubtes en relació a molts temes, entre ells el del futur professional. Per això l’objectiu d’aquest programa és proporcionar a la joventut un espai que els ajude a descobrir la seua vocació i que els done les forces necessàries per a afrontar amb èxit aqueixa segona oportunitat que els brinda el sistema”, assenyala la regidora de Joventut, Belén Godoy.



El programa, que en la localitat s’imparteix en el Centre d’Informació Juvenil per a un total de cinc persones, va superar el seu equador al principi del mes de setembre amb la celebració d’unes jornades de convivència amb els ‘joopers’ (nom pel qual se’ls coneix a les persones participants) d’altres municipis de la província de València. L’alberg de Sant Antoni de Benaixeve va acollir aquesta trobada en el qual al voltant de 140 joves van gaudir amb la pràctica de diferents esports d’aventura com a piragüisme, tir amb arc i escalada, així com realitzant diferents tallers, compartint experiències i fent noves amistats.



A partir d’ara, els ‘joopers’ entren de ple en el mòdul acadèmic formatiu, en el qual comencen estudis en diferents àmbits que ells mateixos han triat durant els mesos anteriors. Entre les formacions seleccionades es troben el Certificat de Competències Digitals Bàsiques i Avançades, la preparació per a les proves d’accés a la Formació Professional de Grau Mitjà, Zoologia i diversos estudis en el Centre Municipal de Formació de Persones Adultes. Aquestes classes s’alternaran amb diferents eixides socioculturals i a empreses de la zona per a conéixer la demanda laboral i amb un seguiment individualitzat de l’evolució de cada participant. De fet, el programa inclou xarrades amb les famílies per a analitzar els progressos aconseguits.



Les inscripcions per a formar part d’aquest programa continuen obertes i per a unir-se al mateix tan sols és necessari tindre entre 16 i 21 anys i estar donat d’alta en Garantia Juvenil, el pla europeu que pretén facilitar l’accés de la joventut al mercat de treball. Per a més informació, les persones interessades poden contactar amb l’organització de ‘Jove Oportunitat’ en la localitat en el Centre d’Informació Juvenil, situat en la plaça del Mercat número 11.



Programa Jove Oportunitat

Des del passat dilluns 27 de maig i al llarg de cinc mesos, s’estan treballant nombrosos aspectes relacionats amb la motivació, per al que Celsa Oltra està utilitzant diferents tècniques del ‘coaching’ actitudinal. L’acció es divideix en cinc mòduls que s’imparteixen amb un enfocament eminentment pràctic. En els tres primers es van tractar temes de desenvolupament personal, social i professional. En l’actualitat estan desenvolupant la fase acadèmica/competencial, en la qual se’ls prepara per a les proves d’accés a diferents itineraris formatius i, per a finalitzar, estan previstes unes jornades de refresc, amb les quals es busca reflexionar sobre l’aprés i avaluar tot el procés. Tot això es complementa amb activitats socioculturals, esportives i de reforç acadèmic.