El programa Jove Oportunitat (JOOP) d’Alboraia ja està en funcionament

Connect on Linked in

Han visitat l’exposició “No em toques el whatsapp” i assistit a un taller de prevenció de la violència de gènere

El programa Jove Oportunitat d’Alboraia ja es troba en ple funcionament, i hui han sigut rebuts a la Biblioteca Municipal per la regidora de Joventut i Igualtat, Zeudy Estal Daries, el regidor d’Educació, Ismael Rubio Pascual, i el regidor de Cultura, Manuel Andreu Ajado. Se’ls ha donat la benvinguda al programa i se’ls ha desitjat molt d’ànim i sort en aquesta nova etapa i oportunitat en els estudis.

L’alumnat del programa JOOP ha visitat primer l’exposició del concurs de l’IVAJ “No em toques el whatsapp”, que reflecteix com veu la joventut la violència masclista des de les seues pròpies aportacions i testimoniatges. Després han realitzat un taller de prevenció de violència de gènere amb l’equip municipal d’igualtat.

El programa Jove Oportunitat (JOOP) està organitzat per l’IVAJ i finançat pel Fons Social Europeu. El programa té com a objectiu la realització d’accions de motivació i orientació per a joves entre 16 i 21 anys que han abandonat els estudis. JOOP també els ofereix un mòdul de formació acadèmica per a preparar la prova d’accés a la FP de grau mitjà.