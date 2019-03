El programa ‘Mislata La Suma de Totes i Tots’ inicia els tallers de participació

Print This Post

En aquesta fase de l’ambiciós projecte de participació ciutadana, els agents socials formularan les seues propostes per a millorar els serveis i espais públics de la ciutat

Després de les primeres eixides al carrer de l’estand del programa de participació ciutadana ‘Mislata, La Suma de Totes i Tots’, l’objectiu de les quals era acostar el poder de decisió als diferents barris de la ciutat amb la intenció que els veïns i veïnes s’inscrigueren com a agents socials de participació, han donat començament els tallers de dinamització dirigits precisament als ja més de 300 veïns i veïnes que s’han inscrit voluntàriament.

Aquest model de participació ciutadana, igual que els anteriorment realitzats, té com a objectiu fonamental que els propis mislateros i mislateras s’impliquen, participen i formen part activa de les decisions que es prenen a l’Ajuntament. Per aquesta raó, aquests tallers que ja han començat, i que es realitzaran al llarg de tot l’any en els diferents barris de la ciutat, ofereixen a aqueixos agents socials, en una primera sessió, formació en cultura participativa per a, posteriorment, dinamitzar processos deliberatius que conduïsquen a la realització de propostes.

Per a la realització dels tallers, s’ha dividit als agents socials per zones, segons el seu lloc d’inscripció i coincidint amb les diferents ubicacions dels estands del programa. Dins de cada zona s’han format grups heterogenis de 25 persones i cadascun d’aqueixos grups podrà presentar la seua llista de propostes al final de totes les sessions. Les propostes podran versar sobre aquells temes i àrees que afecten o són competència municipal, tals com educació, esports, medi ambient o urbanisme entre altres. Una vegada plantejades, seran els tècnics municipals els que estudien la seua viabilitat.

A partir de totes les propostes realitzades que passen els informes tècnics de viabilitat, es detectaran les principals necessitats per barris i de elles sorgiran els projectes definitius que participaran en una nova edició de ‘Mislata Opina’, perquè els propis veïns i veïnes de cada barri siguen els i les que decidisquen finalment per votació quin d’ells es durà a terme.