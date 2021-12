El programa ‘Mislata Mobilitat Jove’ permet a 351 estudiants desplaçar-se a classe amb metro i tramvia

Connect on Linked in

L’Ajuntament de Mislata ha decidit fer un esforç econòmic per a no deixar a cap estudiant que complisca els requisits sense la seua targeta i s’han atorgat un 27% més d’ajudes que en l’edició anterior



Carlos F. Bielsa: “Amb aquesta mesura de marcat caràcter social, el que busquem és que els motius econòmics no siguen una causa de l’abandó dels estudis. A més, també fomentem l’ús del transport públic i sostenible entre la joventut per als seus desplaçaments”



Els i les estudiants de Mislata beneficiaris del programa ‘Mislata Mobilitat Jove’ ja tenen els abonaments de l’ajuda en els seus comptes i poden traslladar-se als seus centres d’ensenyament de manera gratuïta. Es tracta d’una mesura de caràcter social per a subvencionar el transport públic als estudiants universitaris i de formació professional de qualsevol centre situat en les zones A i B de Metrovalencia.



Després de la tramitació de la convocatòria, la baremació de les sol·licituds i la publicació dels llistats d’estudiants beneficiaris d’aquesta, s’han atorgat 351 ajudes directes. Això suposa un augment d’un 27% més que en l’edició anterior, quan es van entregar un total de 277 ajudes al transport. Habitualment, s’entregava una targeta física amb la qual poder viatjar, però per raons sanitàries, en aquesta ocasió l’ajuda s’ha abonat directament a les persones beneficiàries.



L’Ajuntament de Mislata va decidir augmentar la partida destinada a aquesta ajuda pionera, que es ve concedint des de 2014, “amb la finalitat d’ajudar a les famílies de Mislata, especialment a aquelles que pitjor l’estan passant, perquè els costos del transport públic no siguen un impediment perquè els seus fills puguen continuar estudiant i llaurar-se un futur millor”, com aclareix l’alcalde de Mislata, Carlos Fernández Bielsa. “Som un Ajuntament solidari, que promou aquest tipus de polítiques socials i que per a nosaltres són especialment importants com a govern”, remarca l’alcalde.



Els 351 joves beneficiaris i beneficiàries podran desplaçar-se en transport públic als seus centres d’ensenyament a uns preus especials, conveniats amb FGV. A més, el consistori subvenciona en un 50%, un 75% o un 100% en funció de la situació econòmica cada sol·licitant. D’altra banda, “Els estudiants residents en el barri periurbà de l’Avinguda de la Pau comptaran amb una ajuda extra perquè el trasllat als seus centres d’estudi a través d’altres mitjans estiga garantit. ” Com comenta Ana María Julián, regidora d’Educació “ens sentim molt orgullosos de ser un dels pocs municipis de tota la província que ofereix aquest tipus d’ajuda, apostant per la joventut. A més, hem volgut fer un esforç perquè cap estudiant que complira els requisits es quedara sense aquesta ajuda que en la majoria de casos suposen un gran alleujament per a les famílies”.



Entre els requisits per a accedir a aquestes ajudes de ‘Mobilitat Jove’ eren que els sol·licitants anaren veïns de Mislata i cursaren estudis universitaris, inclosos els de postgrau, o de formació professional de grau superior en qualsevol centre situat en les zones A i/o B de Metrovalencia.