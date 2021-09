El programa municipal Comerços Sostenibles aconsegueix estalvis de centenars d’euros en la factura energètica de comerços de barri a València

Connect on Linked in

L’alcalde insta la ciutadania perquè defenga el seu dret a l’energia i recorda que l’Ajuntament assessora gratuïtament per reduir el preu de la llum

Davant l’escenari actual amb preus màxims històrics de la llum, l’alcalde de València, Joan Ribó, ha fet una crida a la ciutadania perquè defenga el seu dret a l’energia, i ha recordat que l’Ajuntament, a través de l’Oficina de l’Energia, assessora gratuïtament tothom per reduir la factura elèctrica. A més, ha posat en valor els resultats de la primera edició del programa ‘Comerços Sostenibles’, una iniciativa municipal d’assessorament energètic gratuït dirigit a les xicotetes empreses i comerços de barri de la ciutat.

“La nostra voluntat –ha explicat el primer edil- és que els valencians i les valencianes avancen en la línia de treball de l’Oficina de l’Energia i milloren el seu contracte de la llum”. “A més –ha afegit- treballem per canviar els reglaments perquè totes les persones puguen instal·lar-se a les seus teulades plaques fotovoltaiques o adherir-se a comunitats energètiques perquè rebaixen el rebut de la llum i siguen eficients energèticament”. De fet, ha conclòs, “hem promogut durant els últims anys accions per garantir el dret a l’energia que tenen totes les persones”. “I ajudarem a les famílies, a les persones autònomes, als xicotets comerços”, ha afirmat.

En este sentit, el regidor d’Emergència Climàtica i Transició Energètica, Alejandro Ramon, ha assegurat que “l’Ajuntament combat la inacció d’altres administracions, amb iniciatives concretes i efectives per ajudar a qui més ho necessita, com ara els comerços de proximitat que, evidentment, pels seus horaris d’obertura, fan tota la despesa energètica durant les conegudes com hores punta, amb el gasto extra que això els està obligant a assumir”.

Davant esta situació, “el que fem des de l’Ajuntament és posar sobre la taula les múltiples iniciatives que estem duent a terme, com ara la del programa ‘Comerços Sostenibles’, que en la seua primera edició i gràcies a l’assessorament energètic totalment gratuït i a l’estudi de les seues factures, estem aconseguint reduir el seu consum i l’import, amb resultats sorprenents, amb estalvis de centenars d’euros anuals”.

Alejandro Ramón ha destacat el doble benefici per aconseguir “uns comerços més competitius, que també generen una petjada menor sent, per tant, més sostenibles”. A tall d’exemple, Alejandro Ramon s’ha referit a l’experiència amb tres establiments de diversos barris de la ciutat -una agència de viatges, un bar i una botiga- que ja han aconseguit reduir entre un 25 i un 47 per cent la seua factura, el que ha suposat, en estos casos, entre 333,81 i 1.537,42 euros anuals. “Estos resultats ens conviden a fer una nova edició a partir de gener”, ha anunciat.

Entre les accions realitzades per estos comerços hi ha l’estudi i assessorament sobre la factura amb informació personalitzada, la resolució tècnica de dubtes i tres tallers de formació. Tot açò, amb actuacions concretes posteriors, com ara la reducció de la potència contractada, el canvi a comercialitzadores lliures amb garantia d’origen renovable o canvis de tarifes fixes a regulades.