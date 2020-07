El programa ‘Porta a porta contra el mosquit tigre’ s’adapta al format vídeo en xarxes socials per continuar difonent com lluitar contra este insecte

Connect on Linked in

L’Ajuntament prolongarà la campanya informativa a distància durant quatre anys i es combinarà amb alguns aspectes de forma presencial

La Regidoria de Salut, en col·laboració amb l’empresa Lokímica, han adaptat els continguts del programa municipal ‘Porta a porta contra el mosquit tigre’ a format vídeo per a xarxes socials per continuar difonent entre la ciutadania les formes més eficaces de lluita contra este insecte. El regidor de Salut, Emiliano García, ha explicat que “per tal de capacitar la ciutadania i mantenir les propietats privades exemptes del mosquit tigre hem degut d’adaptar la campanya a la nova normalitat”, després d’haver-se interromput a causa de la COVID-19.

“Este programa innovador, que s’ha desenvolupat amb la col·laboració de l’empresa Lokímica, es prolongarà durant els pròxims quatre anys”, ha indicat el regidor de Salut, Emiliano García. “Amb la campanya ‘Porta a porta contra el mosquit tigre’ buscàvem acostar-nos als barris i col·laborar en esta tasca amb els veïns i veïnes, però a causa de la COVID-19 alguns aspectes de la campanya van quedar truncats”, ha afegit l’edil.



“Per eixe motiu i adaptant-se a les noves circumstàncies, l’Ajuntament de València continuarà amb la campanya informativa a distància”, ha manifestat Emiliano García. “Com és fonamental que totes i tots col·laboren hem redissenyat alguns aspectes del ‘Porta a porta’ perquè puguen ser difosos a través de les xarxes socials. Altres aspectes sí continuaran de forma presencial”, ha subratllat el regidor.



Els vídeos informatius els realitzen tècnics qualificats, qui explicaran, “d’una forma senzilla i amena”, quins són els objectius del projecte per “millorar el control de la població de mosquit”. Així mateix, es convida la ciutadania a participar enviant per vídeo o per escrit preguntes, que seran contestades en altres vídeos divulgatius.

A més, des de l’Ajuntament de València s’estan duent a terme altres accions en el marc del programa ‘Porta a porta’, com ara la inspecció presencial de vivendes i negocis que es consideren focus potencials.

Es van detectar per primera volta exemplars adults de l’espècie de mosquit Aedes albopictus l’any 2015 al Jardí Botànic de València i des d’aleshores l’Ajuntament elabora un protocol d’actuacions en la via pública per mantindre un seguiment de la població i els focus de cria d’este insecte. En les propietats privades, on es localitzen la majoria dels focus, cal posar especial atenció amb els plats que hi ha davall dels tests de les plantes, els poals de neteja, embornals, pitxers, canalons o qualsevol recipient que puga emmagatzemar una xicoteta quantitat d’aigua.