El programa «Som Alzira», d’atenció a necessitats bàsiques d’alimentació, es realitza per segona vegada

Connect on Linked in

Des de l’Àrea de Serveis Socials també es deriva a la infància i joventut més vulnerable a diverses activitats d’estiu

Des de l’Àrea de Serveis Socials i Innovació Social no es deixa de treballar per tal de derivar les xiquetes, els xiquets i els i les adolescents procedents de famílies ateses amb diverses necessitats (personals, socials, familiars, educatives i econòmiques) a diverses activitats i recursos d’estiu.

En primer lloc, s’ha realitzat per segona vegada el programa d’atenció a necessitats bàsiques d’alimentació en la població infantil en situació de vulnerabilitat, «SOM ALZIRA», dirigit a la població infantil i adolescent amb mancances en este àmbit valorada i derivada des de l’Àrea de Serveis Socials. Són 158 targetes d’alimentació de l’empresa Consum S. Coop. Valenciana, amb la quantia de recàrrega de 50 € cadascuna i amb el corresponent registre de traçabilitat. El cost econòmic total del programa i del total de les targetes és de 7.900 €.

En segon lloc, a la XXXVI Escola d’Estiu organitzada des de la Regidoria de Joventut, que enguany s’ha celebrat al CEIP Alborxí, es derivaren 35 xiquets i xiquetes.

També es derivaren xiquets i xiquetes als diferents campus esportius celebrats al Camp d’Esports Venècia. Concretament, 7 al d’atletisme, 5 al de futbol i 3 al de pilota valenciana.

Finalment, s’ha col·laborat de nou amb les parròquies d’Alzira amb els diferents campaments d’estiu que organitzen. En concret, han estat dos: el campament Jenoa, celebrat a Set Aigües per la parròquia de la Mare de Déu del Lluch, on han acudit 10 xiquets i xiquetes de 2n a 6é de primària, i el campament urbà celebrat a la Barraca d’Aigües Vives per la parròquia de Santa Caterina, on han participat 5 xiquets, xiquetes i adolescents de 3r de primària a 3r d’ESO.