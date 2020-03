El programa Voluntariat pel Valencià 2020 unix a 16 parelles a Almussafes

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Les persones voluntàries i aprenents participants es van presentar dilluns passat dia 9, en el Centre Municipal de Formació de Persones Adultes



El regidor d’Educació i de CMFPA va presidir l’acte de benvinguda, junt amb representants d’Escola Valenciana



El programa ‘Voluntariat pel Valencià’ aconseguix reunir a un total de setze parelles este 2020 a Almussafes. Un any més, l’Ajuntament s’ha adherit a esta iniciativa impulsada des d’Escola Valenciana i que en el municipi es coordina a través del Centre Municipal de Formació de Persones Adultes. La nova edició del projecte es va presentar, dilluns passat en el propi centre educatiu amb la presència del regidor de CMFPA, Pau Bosch, el coordinador del programa en Escola Valenciana, Vicent Font, el tècnic, Carles Crespo, la directora del centre d’adults, Iolanda Corella, i la professora de valencià al capdavant de la iniciativa, Marta Malet. La importància de difondre i promoure la llengua valenciana va quedar patent durant l’acte públic, que va congregar a voluntaris i aprenents.



Després del període de difusió de la iniciativa i inscripció dels participants, el programa ‘Voluntariat pel Valencià 2020’ va arrancar oficialment durant la vesprada de dilluns passat a Almussafes. Coordinada a través del Centre Municipal de Formació de Persones Adultes, i davall el lema “Et trobem parella”, la iniciativa promociona l’ús del valencià “a través del contacte entre les persones que volen aprendre el valencià i les que parlen la nostra llengua autòctona i que estan disposades a dedicar part del seu temps d’oci a ensenyar-la”, va comentar l’edil del CMFPA, Pau Bosch.



Durant l’acte, celebrat a les 18 hores en el CMFPA, es van presentar les setze parelles que s’han embarcat en el projecte durant la present edició, als quals se’ls va fer entrega també del material necessari per a abordar les sessions planificades, que es desenrotllaran durant un mínim de 10 setmanes fins al mes de juny. “Almussafes porta avalant este projecte durant diversos anys i donant suport a totes les iniciatives que es facen en promoció de la nostra llengua. A més, és una oportunitat per a acostar la nostra llengua i cultura a persones d’altres comunitats i països que han triat Almussafes com el seu lloc de residència”, va postil·lar Bosch.



En representació d’Escola Valenciana van assistir el coordinador del programa d’Escola Valenciana, Vicent Font, i el tècnic del projecte, Carles Crespo. Ambdós van presentar un muntatge audiovisual explicatiu de la iniciativa per a la creació de nous parlants i, amb posterioritat, van invitar a un dels voluntaris d’Almussafes a relatar la seua experiència en edicions anteriors. “A més d’enriquir-me quant a noves amistats, la meua participació en el programa m’ha permés parlar el valencià molt millor que abans”, va comentar Aure.



L’Ajuntament d’Almussafes està molt compromés amb la promoció de la llengua autòctona i d’ací el foment d’iniciatives com el programa Voluntariat pel Valencià, un servici, sense classes teòriques ni exàmens, de gran utilitat per a la integració i la defensa de la identitat.