El programa ‘Voluntariat pel valencià’ concluye en Almussafes la edición de 2019

Huit parelles han participat enguany en aquest projecte impulsat per Escola Valenciana amb l’objectiu de promocionar l’ús de la llengua autòctona



Ahir, dijous 13 de juny, el CMFPA va acollir l’acte de clausura, en el qual es van entregar diplomes i es va fer balanç del resultat



Almussafes va clausurar ahir, dijous 13 de juny, el programa ‘Voluntariat pel valencià’ de 2019 amb un acte celebrat a les 18.30 hores en el CMFPA en el qual es van repartir els diplomes acreditatius a les huit parelles participants i es va fer balanç de la iniciativa. Les docents responsables del programa van rebre les propostes de millora, entre les quals es troben la sol·licitud de convocar una trobada conjunta a la meitat del període de sessions per a compartir experiències, un suggeriment que el consistori estudiarà per a 2020.



El Centre Municipal de Formació de Persones Adultes (CMFPA) d’Almussafes va celebrar ahir dijous 13 de juny a les 18.30 hores l’acte de clausura del programa ‘Voluntariat pel valencià’, un projecte organitzat per Escola Valenciana amb el qual es pretén posar en contacte a voluntaris que desitgen destinar temps a conversar amb persones que volen llançar-se a parlar en aquesta llengua.



Les huit parelles que han participat enguany en la iniciativa es van reunir durant la convocatòria en aquesta infraestructura pública per a rebre de mans de Pepa Pastor, regidora de CMFPA en funcions, el diploma que acredita la superació de les sessions previstes en el temari de la present edició. Totes elles van destacar la utilitat del projecte i el bon ambient que es respirava en les deu trobades celebrades.



“El foment del valencià és una obligació de les institucions públiques i amb ‘Voluntariat pel valencià’ no solament estem acostant la nostra llengua a tota la societat, sinó que a més estem col·laborant també en la integració d’un número molt significatiu de persones, guna cosa pel que sempre val la pena lluitar”, explica Pastor sobre aquesta experiència educativa coordinada pel professorat de l’escola d’adults.



Durant l’acte, les persones participants van valorar positivament el contingut i van suggerir la possibilitat de celebrar una trobada conjunta en l’equador del programa per a posar en comú l’aprés, compartir experiències i injectar motivació i ànim, una proposta que l’Ajuntament s’ha compromés a valorar de cara a la pròxima edició.