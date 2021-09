El programa Voluntariat pel valencià inicia el ‘Mes de la Llengua’ a Mislata

Connect on Linked in

Teatre, monòlegs, exposicions i activitats amb escolars completen la programació d’aquesta campanya per a fomentar l’ús del valencià

Com cada any, durant les últimes setmanes de setembre i principis d’octubre, Mislata posa en marxa el ‘Mes de la Llengua’, un programa que sorgeix de la regidoria de Promoció del valencià i l’objectiu del qual és, precisament, com afirma l’alcalde Carlos F. Bielsa, “fomentar l’ús de la nostra llengua pròpia entre la ciutadania programant tota una sèrie d’activitats en aquest sentit, i fer-lo sobretot a través de propostes culturals per a fer-ho més divulgatiu”.



La primera d’elles s’ha iniciat aquesta mateixa setmana. Es tracta del programa ‘Voluntariat pel valencià’, una iniciativa de la regidoria en col·laboració amb la fundació Escola Valenciana, que pretén fomentar l’ús social de la llengua a través de la formació de parelles lingüístiques. En l’edició d’enguany, la cinquena, s’han format 15 parelles. L’activitat està pensada per a posar en contacte a persones que volen aprendre valencià i llançar-se a parlar-ho, amb veïns i veïnes voluntaris que ja dominen la llengua, i la idea és que, com explica la regidora Ana María Julián, “durant les pròximes setmanes i a través de trobades, la duració i la periodicitat de les quals l’acorden els propis interessats, practiquen i conversen en valencià mentre fan tasques de la seua vida quotidiana, com pot ser prenent un café o fins i tot fent la compra”.



En un vessant ja més cultural, la programació inclou també una exposició itinerant de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua sobre Carmelina Sánchez Cutillas, nomenada Escriptora de l’Any 2020, i que podrà visitar-se a la Sala d’exposicions del Centre Jove del Mercat del 4 al 8 d’octubre.



El teatre en valencià també tindrà cabuda en la programació d’aquest mes, amb sessions especials per a l’alumnat mislatero de Batxillerat els dies 5 i 6 d’octubre, gràcies a Esclafit Teatre i Shoes, una obra d’humor i intriga, bilingüe en valencià i anglés, i que pretén ser una manera directa i eficaç de treballar des del plurilingüisme. Però abans, aquest pròxim divendres 1 d’octubre, Saray Cerro i Manu Górriz trauran més d’un somriure en la nit de monòlegs que tindrà lloc en el Hort de Casa Sendra.