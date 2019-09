El programa ‘Voluntariat pel valencià’ inicia el ‘Mes de la Llengua’ a Mislata

Connect on Linked in

Teatre, cinema, exposicions i activitats amb escolars completen la programació d’aquesta campanya per a fomentar l’ús del valencià

Com cada mes de setembre, Mislata posa en marxa el ‘Mes de la Llengua’, un programa que sorgeix de la regidoria de Promoció del valencià i l’objectiu del qual és, precisament, fomentar l’ús de la nostra llengua pròpia entre la ciutadania programant tota una sèrie d’activitats en aquest sentit.



La primera d’elles s’ha iniciat aquesta mateixa setmana. Es tracta del programa ‘Voluntariat pel valencià’, una iniciativa de la regidoria en col·laboració amb la fundació Escola Valenciana, que pretén fomentar l’ús social de la llengua a través de la formació de parelles lingüístiques. En l’edició d’enguany, la quarta, s’han format 10 parelles. L’activitat està pensada per a posar en contacte a veïns que volen aprendre valencià i llançar-se a parlar-ho, amb veïns voluntaris que ja dominen la llengua, i la idea és que, com explica la regidora Ana María Julián, “durant les pròximes deu setmanes i a través de trobades, la durada de les quals i periodicitat l’acorden els propis interessats, practiquen i conversen en valencià mentre fan tasques de la seua vida quotidiana, com pot ser prenent un café o fins i tot fent la compra”.



En un vessant ja més cultural, la programació inclou també una exposició itinerant de la Acadèmia Valenciana de la Llengua, sota el títol “Sant Vicent Ferrer, valencià universal”. La mostra recull en 14 panells els aspectes fonamentals de la vida i obra del predicador valencià i després de recórrer diversos municipis de tota la Comunitat arribarà a Mislata del 27 de setembre al 4 d’octubre, en el centre sociocultural La Fàbrica.



El cinema i el teatre en valencià també tindran cabuda en la programació d’aquest mes, amb la projecció de la pel·lícula de Carles Alberola “M’esperaràs”, amb sessions especials per a l’alumnat mislatero de 4t d’ESO. I per part seua, les actrius valencianes María Juan i Pepa Cases representaran l’obra en valencià “Llavor i Mariua” en el Centre Cultural Carmen Alborch amb entrada gratuïta per a tots els públics.

Per a l’alcalde, Carlos F. Bielsa “és important continuar fomentant programes culturals i que integren al sector educatiu de Mislata”. Per això, els centres de primària i de secundària de la ciutat participaran també en aquest programa, visualitzant els versos del poeta valencià Vicent Andrés Estellés en els seus centres.