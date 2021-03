El projecte “Acompanyament en processos d’inclusió” de Creu Roja es va posar en marxa en 2020 amb el suport de la Diputació de València

Print This Post

Creu Roja acompanya a la vacunació a persones amb mobilitat reduïda en comarques d’interior amb el suport de Diputació de València

Davant la pandèmia, Creu Roja ja ha realitzat un total de 24 acompanyaments de persones amb mobilitat reduïda a les comarques de la Vall d’Albaida, La Regió muntanyenca i Rincón d’Ademuz. A més s’han registrat casos de trasllats per a la vacunació per part de Sanitat a Tuéjar i El Palomar.

El projecte de “Acompanyament en processos d’inclusió en comarques” de Creu Roja Espanyola i Diputació de València reforça els serveis socials i impulsa l’acció social en el marc de la pandèmia, en poblacions amb menys de 5.000 habitants.

Creu Roja Espanyola està realitzant acompanyaments per a la vacunació per part de la Conselleria de Sanitat a persones majors o amb problemes de mobilitat, especialment en comarques d’interior de la província de València. Es tracta d’una intervenció emmarcada en el projecte de “Acompanyament en processos d’inclusió” amb el finançament de la Diputació de València amb la finalitat d’impulsar l’acció social i donar suport als serveis municipals dels ajuntaments de municipis amb menys de 5.000 habitants.

Una de les actuacions de Creu Roja Espanyola està dirigida a fer costat a persones amb problemes de mobilitat, que viuen soles o persones majors que requereixen ajuda per a acudir a cites mèdiques. En el marc del projecte amb Diputació de València, l’organització ja ha efectuat un total de 24 acompanyaments des de l’inici de la pandèmia, fonamentalment a la Vall d’Albaida i La Regió muntanyenca (Villar del Arzobispo i Tuéjar).

Aquests dies, a més, s’estan duent a terme puntualment acompanyaments perquè Sanitat Pública els subministre la vacuna del COVID-19. Creu Roja ja ha acompanyat a un total de 13 persones en la seua cita per a vacunació a les comarques on realitza el projecte d’Acompanyament amb la Diputació de València. Cal destacar el trasllat d’una dona major des del Palomar a Montaverner (Vall d’Albaida), a més d’un trasllat d’un home per a la seua vacunació i acompanyament a les 10 persones usuàries de la Residència de persones majors dependents i Centre de dia de Tuéjar.

Gràcies al suport de la Diputació de València, la labor de Creu Roja va aconseguir en 2020 a un total de 1.654 persones de les 56 poblacions les comarques de La Vall d’Albaida, La Regió muntanyenca i El Racó d’Ademuz. Juntament amb accions individuals coordinades amb els Serveis Socials dels ajuntaments per a fer costat a les persones més vulnerables d’aquestes zones, Creu Roja ha impulsat tallers i xarrades dirigits a persones majors, famílies i infància i joventut.