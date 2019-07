El projecte “App Orxata” de l’alumnat de l’IES La Patacona és finalista en el Premio Acción Magistral

Connect on Linked in

El grup de la Patacona és finalista autonòmic en la Modalitat Idea Alumnat

Un grup d’alumnes i alumnes de l’IES La Patacona s’ha convertit en finalista autonòmic del Premio Acción Magistral, uns guardons que atorga la Fad amb BBVA amb la finalitat de donar suport a iniciatives creatives i innovadores, amb impacte social, en centres educatius d’Espanya. El seu projecte, ‘Ús didàctic del mòbil: App Orxata’, es troba entre els finalistes de la Modalitat Idea Alumnat dels premis.



App Orxata és una aplicació per a telèfons intel·ligents i tablets d’Android, l’objectiu dels quals és donar a conéixer l’origen i la història de l’orxata, així com els llocs on es pot consumir. EN l’aplicació també es poden trobar diversos vídeos explicatius amb dades sobre la idea desenvolupada i entrevistes al Consell Regulador Xufa de València i a l’alcalde d’Alboraia, Miguel Chavarría. Segons l’alumnat que ha creat l’app, la idea sorgeix de l’entorn de l’institut, que es troba envoltat de camps de xufes i d’horta, i consideren que l’app sobre l’orxata transmet idees de sostenibilitat, comerç de proximitat, agricultura sostenible i productes ecològics. Així mateix, pretenen fomentar l’ús del mòbil per a alguna cosa més que utilitzar xarxes socials o jugar, perquè l’aplicació és d’ús didàctic, així com el consum d’una beguda natural i sana com és l’orxata.



La iniciativa va ser desenvolupada per aquest grup d’alumnes i alumnes de 3r de l’ESO de l’IES La Patacona per a la seua presentació al Premio Acción Magistral.