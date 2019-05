El projecte de la Mota de defensa contra inundacions d’Albalat de la Ribera millorarà les condicions de vida dels veïns de la localitat.

Print This Post

Després d’estar temps parat, el projecte s’executarà amb èxit a l’any que ve, si tot va bé.

Les millores no sols seran en l’àmbit mediambiental sinó que també,els veïns de la comarca podran visitar les zones on es produiran les millores per practicar esport o passar una agradable estona amb familiars i amics.

El projecte de la Mota d’Albalat de la Ribera s’executarà després d’haver estat molt temps parat. El projecte és prioritari per a la comarca, ja que la principal problemàtica del municipi són les inundacions que sofreix el poble.

Un projecte que pretén posar-se en marxa l’any que ve, millorar les seues condicions i traure-li profit al cinturó del riu Xúquer.



L’objectiu d’aquest projecte ha estat clar des d’un primer moment.