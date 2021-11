El projecte de la Policia Local de València “Ajudar a Previndre” premiat per la Federació Espanyola de Municipis i Províncies

Connect on Linked in

Aarón Cano, regidor de Protecció Ciutadana ha recollit este matí el guardó a Madrid defensant el model de policia de proximitat

El projecte educatiu de la Policia Local de València Ajudar a Previndre ha rebut un esment especial en els II Premis Nacionals a les Bones Pràctiques del Programa Marc Agent Tutor, que convoquen la Delegació del Govern per al Pla Nacional sobre Drogues, la Federació Espanyola de Municipis i Províncies i l’Associació Nacional d’Agents Tutors (ANAT). El regidor de Protecció Ciutadana de l’Ajuntament de València, Aarón Cano ha recollit el guardó en un acte celebrat a Madrid.

“El reconeixement que rebem hui ve a demostrar-nos el reconeixement al treball de proximitat que la Policia Local de València realitza des de fa molts anys” ha assenyalat el responsable de l’àrea de Protecció Ciutadana a l’Ajuntament de València, que s’ha referit a la policia de proximitat de la Policia Local de València com “una peça fonamental”. “Així ho ha sigut i així ho serà, en les pròximes setmanes i mesos donarem els impulsos necessaris per a enfortir aquest sistema en la Policia Local de València”.

La distinció atorgada per la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP), la Delegació del Govern per al Pla Nacional sobre Drogues i l’Associació Nacional d’Agents Tutors (ANAT) reconeix esta iniciativa que es desenvolupa en nombrosos centres educatius de la ciutat i que durant l’últim any ha incorporat a la seua formació la iniciativa impulsada per la Fundació de la Policia Local de València, ‘Videopoli’ de continguts audiovisuals sobre diferents temàtiques, consum de drogues, assetjament escolar, joc en línia o igualtat, entre altres que es van gravar durant la pandèmia perquè els policies pogueren continuar fent arribar la formació del programa “Ajudar a Previndre” als xiquets i xiquetes de la ciutat, encara que ja no la pogueren impartir presencialment en els centres educatius per les restriccions que imposava la pandèmia.

La Policia Local de València ha posat a la disposició de la FEMP estos continguts audiovisuals perquè puguen ser utilitzades per tots els ajuntaments i policies locals que desitgen emprar-los en els seus programes de prevenció a la ciutadania.