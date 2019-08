El projecte de la UPV, “La barraca sostenible”, guanya el primer premi al certamen solar DECATHLON EUROPE 2019

Connect on Linked in

L’Ajuntament d’Alaquàs amb la col·laboració dels comerços locals i la ciutadania, es va sumar a la iniciativa amb la instal·lació de 35 punts de recollida de taps de suro per a la construcció de la barraca sostenible

Alaquàs continua col·laborant amb les iniciatives i projectes que vetlen per la protecció del medi ambient i la sostenibilitat. Fa uns mesos, el nostre municipi es va afegir a la iniciativa promoguda pels alumnes de la Universitat Politècnica de València, a través del projecte AZALEA, per a la creació d’una barraca sostenible.

Amb l’objectiu de que la ciutadania poguera col·laborar amb el projecte, es van distribuir per tot el municipi un total de 35 punts per a la recollida de taps de suro: material que es va utilitzar com a aïllant de la barraca valenciana, per protegir-la del fred, calor i humitat.

Els punts per a la recollida es van distribuir per les instal·lacions municipals a més del Mercat Municipal d’Alaquàs, els comerços adherits a CAdA (Comerciants Associats d’Alaquàs) i establiments associats a AHORA (Associació d’Hostaleria i Restauració d’Alaquàs), que no van dubtar en sumar-se a la iniciativa.

El projecte que ha resultat guanyador del primer premi a la categoria de Arquitectura en el Solar Decathlon Europe 2019, el certamen internacional celebrat a Szentendre (Hungría) ha destacat per ser un disseny on es prioritza l’ús d’energies renovables i la sostenibilitat en els materials utilitzats.

A més, la barraca sostenible va aconseguir la setmana passada el segon premi en Eficiència Energètica en el Solar Decathlon Europe i el tercer premi enEnginyeria i Construcció.