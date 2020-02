El projecte del Museu Virtual celebra el seu primer aniversari amb la restauració del 85% de les seues peces catalogades

Connect on Linked in

La col·lecció ja supera els 1.500 objectes catalogats, destacant els originals de les dècades de 1950 i 1960



Aquest projecte FEDER-EDUSI, que oferirà un portal web accessible en 2021, es caracteritza per la varietat de les peces i l’àmplia gamma de materials

El projecte del Museu Virtual de Quart de Poblet compleix aquest febrer el seu primer any de treball que permetrà la creació d’un portal web accessible a la ciutadania que en 2021 mostrarà la col·lecció etnològica i el patrimoni local. En data de hui, aquesta iniciativa posada en marxa des de la regidoria de Cultura i Patrimoni de l’Ajuntament de Quart de Poblet, que lidera Cristina Mora, ja compta amb 1.511 peces fitxades, entre els quals destaquen els originals datats en les dècades de 1950 i 1960.

D’aquestes més de 1.500 peces, el 85% ha necessitat una intervenció de neteja en profunditat i de consolidació per a complir amb les condicions mínimes de conservació. A més, un 13% dels objectes sol ha precisat una neteja superficial i un 2% de les peces ha requerit una restauració en major profunditat per a la seua correcta i segura manipulació.

Aquests percentatges reflecteixen l’estat divers de conservació a conseqüència de l’àmplia gamma de materials i de la diferent procedència de les peces de la col·lecció etnològica, que, en la majoria dels casos, han sigut donades per les veïnes i els veïns de Quart de Poblet.

«La preservació del llegat històric, artístic i cultural de Quart de Poblet és l’objectiu de la intervenció de les peces, ja que ens ajuden a conéixer la història i a fer memòria, al mateix temps que reflecteixen la identitat i l’herència del nostre municipi», ha assenyalat Mora, qui també ha explicat que «el procés d’intervenció segueix els criteris acceptats internacionalment de respecte per l’original, mínima intervenció, reversibilitat i llegibilitat d’aquesta. També s’ha mantingut l’equilibri entre els valors artístics i històrics dels objectes, però sempre prioritzant la conservació d’aquests».

Aquesta iniciativa, que està cofinançada al 50% pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), a través del Programa Operatiu Plurirregional d’Espanya (POPE) 2014-2020 en el marc de l’Estratègia de Desenvolupament Urbana Sostenible (EDUSI) municipal, es caracteritza per l’àmplia varietat de materials a tractar, ja que està formada per peces etnològiques. Això fa que la intervenció tinga com a peculiaritat desenvolupar diferents tècniques i processos de conservació i restauració.

Les patologies més freqüents trobades en els objectes són, a més de la pols i la brutícia, els fongs, la descoloració, l’oxidació, la presència de sals i d’insectes, sobretot, els xilòfags, com per exemple, el corcó, el tèrmit o l’arna. Un total de 118 peces han sigut desinsectadas durant l’últim any amb el tractament de xoc tèrmic, que és un mètode curatiu alternatiu a altres considerats perjudicials i nocius per al medi ambient i l’ésser humà. Quant als danys estructurals, destaquen les fractures i els esquinçaments, els desencolados, la pèrdua d’elements i la fragilitat estructural.

El 23,7% de les peces fitxades, de 1940 a 1970

En les 66 sessions de digitalització realitzades per l’equip del Museu Virtual de Quart de Poblet s’han fet ja 11.392 fotografies i 2.051 escanejos per a poder traslladar els objectes al portal web que es llançarà durant el primer trimestre del pròxim any. Del total de peces catalogades, en aquest moment, s’han datat 323, la peça més antiga correspon a uns taulells del segle XVIII i la més actual, una medalla commemorativa de San Onofre, pertany a l’any 1996. Un 23,7% de la col·lecció etnològica ja catalogada pertany a les dècades englobades entre 1940 i 1970, la qual cosa es correspon amb 231 peces. D’aquest període destaquen les dècades de 1950, amb 74 objectes, i de 1960, a 75.

Respecte als objectes catalogats, els més nombrosos són revistes, botelles de refresc, botelles farmacèutiques, rebuts i fullets d’anuncis publicitaris.