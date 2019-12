El projecte educatiu ‘La Feria Aèria’ aterra, per primera vegada a Catarroja

Connect on Linked in

La regidoria d’Educació de Catarroja i El Caleidoscopio, Start Up de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, donen el tret d’eixida a a la ‘V edició de la Fira Aèria’. Es tracta d’un projecte d’innovació educativa l’objectiu de la qual és que joves de 12 i 18 anys aprenguen a construir drons amb una fi social o mediambiental d’impacte positiu per al seu entorn. En el projecte, participen els estudiants del Col·legi Sant Antoni de Pàdua 2 de Catarroja.



La Fira Aèria és una proposta que busca fomentar vocacions tecnològiques, així com l’apoderament tecnològic de joves estudiants d’ESO i Batxiller mitjançant la construcció d’un dron i la reflexió sobre la tecnologia en el seu conjunt, com una potent eina per a millorar l’entorn humà, i no únicament com un objecte de consum.



També busca imaginar el futur aeri mitjançant l’ampliació de coneixements i habilitats en un espai d’aprenentatge i creació inclusiu i cooperatiu per a adolescents.



La primera etapa del projecte, la formació dels professors inscrits del col·legi catarrogí desenvolupada en la Universitat de València, ja està en marxa i finalitzarà al gener de 2020. Una vegada finalitzat el procés de formació del personal docent implicat, aquest s’encarregarà de guiar al seu alumnat en el desenvolupament d’un projecte. Seran ells els que formen als seus estudiants i junts construïsquen un dron, que haurà de realitzar activitats de benefici comú per a l’entorn local.



Aquest projecte serveix també per a bastir ponts i estimular la comunicació entre l’administració pública, la comunitat escolar, els centres d’innovació, les Universitats i els diversos agents socials implicats en les problemàtiques que pretenen resoldre’s amb els drons dissenyats, permetent generar xarxes d’innovació educativa a nivell local i provincial.



Com a colofó, al maig es convocarà a tots els centres participants a presentar els seus treballs en La Fira Aèria, un esdeveniment que tindrà lloc a l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria de la Universitat de València.



Ací els participants hauran de dissenyar i construir els estands on mostrar a la resta de participants les bondats socials i artístiques dels seus artefactes voladors, i realitzar una ponència explicant com han gestionat el projecte i en què consisteix. L’esdeveniment finalitzarà amb una exhibició de vol de tots els drons presentats en la Fira.



L’esdeveniment pretén anar més enllà i convertir-se en un lloc de trobada i sinergies. Al costat del centre de Catarroja es mostraran els drons de la resta de centres de la província de València que també participen en La Fira Aèria. La trobada coincidirà amb l’esdeveniment d’altres grans projectes que s’estan desenvolupant a la Comunitat Valenciana. Així, a l’Escola d’Enginyeria podrem veure les presentacions i curtmetratges d’animació creats dins del projecte MOMO, que uneix Impressió 3D, electrònica digital i Stop Motion, així com els curtmetratges de Programa la teua obra, que conjumina robots actors i cinema. Dos projectes que també desenvolupa El Caleidoscopio.



En aquest curs tots dos projectes compten amb la col·laboració de la Universitat de València, la Universitat Miguel Hernández d’Elx, Servei de formació de professorat de la Conselleria d’Educació, CEFIRE; i el de la Comunitat de Madrid, CTIF, i un total de 70 Ajuntaments. A més, en el projecte participen també més de 1.500 estudiants de Primària, ESO i Batxiller i 90 centres educatius de les províncies de València i Alacant i de la Comunitat de Madrid.