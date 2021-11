El projecte escolar El Club de los Normales estrena la seua quarta temporada a Sueca

El Centre Municipal Bernat i Baldoví ha acollit la presentació de la quarta temporada de El Club de los Normales, una sèrie web sobre l’assetjament escolar dirigida i protagonitzada per l’alumnat del col·legi Lluis Vives. L’acte, al qual ha assistit una gran representació del centre escolar, ha comptat amb la presència de l’alcalde de Sueca, Dimas Vázquez; el regidor d’Educació, Joan Carles Vázquez; i la regidor d’Igualtat, Gema Navarro. També han participat en la presentació, els actors Javier Losán, de la sèrie El Pueblo, i Max Marieges, de La que se avecina.

El Club de los Normales és un projecte que va nàixer del propi alumnat del col·legi Luis Vives, en l’assignatura extraescolar de Cinema. Els i les escolars es van plantejar la gravació d’un curtmetratge per a reflectir la problemàtica del bullying. Va ser aleshores quan van idear sis personatges que patien diferents problemes amb un denominador comú: el rebuig en l’àmbit escolar. Prompte el format curt va resultar insuficient i es va convertir en una sèrie web amb quatre temporades ja gravades. “Estem molt contents perquè, al cap d’un any i mig parats per la pandèmia, no sabíem com anava a respondre la gent i la veritat és que s’han esgotat les entrades i estem molt satisfets sobretot perquè tenim un públic des dels 10 anys fins als 50 i 60. Feliços d’abastar un públic tan divers, un públic familiar”, ha assenyalat Pablo Vivó, director de la web sèrie, qui ha explicat també que el que s’ha pretés en esta quarta temporada és dur a terme un relleu generacional, on els més majors donaran pas als més xicotets perquè vagen participant en les trames. La regidora d’Igualtat, Gema Navarro, ha afirmat que “des dels departaments de Joventut i Igualtat, continuarem donant suport a este tipus d’activitats que difonen missatges tan necessaris per a la societat actual, a fi de fomentar la creació d’unes noves generacions basades en la tolerància, la igualtat i la inclusió”.

“És un plaer per a mi com a alcalde de Sueca participar en esta presentació d’un projecte tan especial i important, no sols per l’objectiu que persegueix sinó per com va nàixer i qui l’ha desenvolupat: l’alumnat del centre escolar. Tot això li aporta encara més valor perquè, en esta ocasió, són els propis xiquets i xiquetes els que s’han mobilitzat per una causa exemplar: aconseguir una societat més justa, lliure i, sobretot, tolerant, en la qual ningú s’haja de sentir discriminat, rebutjat o fins i tot amb por per mostrar-se tal qual és”, ha afirmat l’alcalde, Dimas Vázquez. El regidor d’Educació, Joan Carles Vázquez, ha tingut paraules de felicitació per als creadors del projecte “que defensa la llibertat en estos temps de confinament i pandèmia en els quals s’ha comprovat que el ciberbullying ha crescut exponencialment. Per això, són tan importants iniciatives com esta”.