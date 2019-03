El projecte #In/Sostenible del Fons Valencià arranca de nou a Almussafes amb tallers i activitats per a tots els públics per tal de conscienciar a la població de la importància dels ODS

Connect on Linked in

El divendres 22, van començar de nou les activitats organitzades pel Fons Valencià en torn al projecte #In/Sostenible a Almussafes. A la inauguració de l’exposició que du per títol ‘In/Sostenible. Camí cap a la sostenibilitat’ i que va tindre lloc a la Biblioteca Municipal d’Almussafes, van assistir la Regidora de Majors i representant de l’Ajuntament al Fons Valencià, Paqui Oliver, el Regidor d’Educació i Esports, Pau Bosch i el Director de l’Àrea d’Esports, Cultura, Educació i Joventut, Alfonso López, així com el tècnic d’Educació per al Desenvolupament, Natxo Peñarrocha.

Amb aquest projecte el Fons vol donar a conèixer i sensibilitzar la població valenciana sobre què són els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) i de la importància de la seua participació per a aconseguir-los, incidint en l’ODS número 12: producció i consum sostenibles, per tal d’enfortir la presa de consciència al voltant dels hàbits de consum responsables mitjançant actuacions concretes. Aquest és un projecte cofinançat per la Direcció General de Cooperació de la Generalitat Valenciana.

A més de l’exposició ‘In/Sostenible. Camí cap a la sostenibilitat’, que estarà fins el proper dia 29 de març a la biblioteca municipal de 10 a 13.30 hores i de 16.30 a 20 hores, aquesta setmana han estat organitzades una sèrie d’activitats per a l’alumnat de Secundària i batxillerat de l’IES Almussafes amb el títol “Sóc conscient de quin consum faig”. Aquest mateix taller també tindrà lloc el proper 29 de març amb els alumnes dels CEIP El Pontet i Almassaf.

A més, el dissabte 23, va tindre lloc, també a la Biblioteca Municipal, la representació teatral per part de la contacontes Elisa Matallín del conte Vamos a buscar un tesoro de Janosch, en la que va aprofundir amb el tema de la producció i consum responsables.

La iniciativa, que ja ha visitat 19 municipis de la Comunitat Valenciana, arriba ara a Almussafes, on romandrà durant aquesta setmana. A la inauguració de l’exposició que va presidir la representant municipal en el Fons, Paqui Oliver, l’edil ressaltà que “és molt important continuar lluitant perquè totes les persones puguen viure amb dignitat i per a fer el nostre entorn més habitable i respectuós amb el planeta, no solament per nosaltres sinó també per les futures generacions”.