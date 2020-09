El projecte ‘IVAM Produeix’ s’instal·la amb un recorregut per obres que ocupen el museu i dialoguen amb aquest

Connect on Linked in

El Hall, la Biblioteca o el Jardí de l’IVAM acullen una nova edició d’‘IVAM Produeix’ amb Llorenç Barber, Álex Marco, Pilar Beltrán, Xisco Mensua i Mau Monleon

La secretària autonòmica de Cultura i Esport, Raquel Tamarit ha presentat la nova edició d’‘IVAM Produeix’ juntament amb els cinc creadors i creadores participants, Llorenç Barber, Álex Marco, Pilar Beltrán, Xisco Mensua i Mau Monleon, amb els quals ha fet un recorregut per les obres disseminades en diferents zones del museu.

En paraules de Raquel Tamarit, “aquest projecte de reflexió, basat en la generació de sentits fruit de la intervenció i diàleg amb el mateix IVAM com a espai de significació, és una mostra que queda oberta al públic en el nostre afany d’atraure visitants amb propostes culturals com aquesta”, i ha afegit que és “un afany centrat a garantir el desenvolupament de la vivència cultural ‘in situ’, garantida amb totes les mesures de seguretat necessàries per a donar veu i espai creatiu a artistes com els que ens acompanyen”.

L’escala principal del Hall de l’IVAM que dona pas al primer pis allotja des de hui una instal·lació del músic Llorenç Barber, una intervenció que es converteix en una experiència per als visitants que hi transiten. Llums i sons de campanes mudes acompanyaran els passos dels qui pugen i baixen les escales, La intervenció rep el nom de ‘Músiques desconfinades’ i dona al visitant el protagonisme en l’experiència artística.

La sala de la Biblioteca allotja una exposició de Xisco Mensua, ‘48 publicacions’, un estudi que recull pintures que reprodueixen portada i cobertes de diferents publicacions que conserva un amic seu a la seua biblioteca particular, a més de dibuixos al llapis d’alguns aspectes dels seus continguts. Juntament amb les creacions, Xisco Mensua ha disposat unes vitrines en les quals mostra el procés de creació de cada una.

Per la seua banda, Pilar Beltrán presenta el seu ‘Projecte Aigua, II. (1×100= 1000)’, una sèrie de cianotípies que mostren imatges de diversos recipients (botelles, garrafes, poals, gots, etc.), a través de les quals es proposa visualitzar de manera gràfica el que suposen 1.000 litres d’aigua. La intenció última d’aquesta instal·lació és que siga una peça participativa que tinga una implicació directa amb el problema abordat. Així, planteja el bescanvi de les imatges que la conformen per una aportació econòmica que es destinarà a la compra de depòsits d’aigua per a la població desplaçada a Idlib, a Síria.

Álex Marco presenta ‘El que passa al parc, es queda al parc’, una instal·lació pictòrica que es desenvolupa directament al mateix espai d’intervenció i que invita el visitant a conviure amb la pintura, i d’aquesta manera s’altera l’estat de l’acció en funció de la seua determinació, del temps i del seu trànsit en l’espai, ja siga observant-la, xafant-la, deteriorant-la o, simplement, deixant les seues pròpies empremtes.

El projecte se centra en una transcripció gràfica i personal sobre el mateix entorn de l’IVAM, i utilitza com a referència una recopilació de dibuixos i vestigis plàstics reflectits, en aquest cas, contra el sòl del jardí posterior del mateix centre. Una contínua mirada al sòl recupera gestos perduts que parlen de l’ús de la ciutat com a suport plàstic i de la seua diversa capacitat d’habitabilitat.

Finalment, Mau Monleón, proposa executar una ‘Campanya per la igualtat’ entre dones i homes al museu en diverses fases amb l’objectiu de reivindicar el compliment de la Llei d’igualtat. Per a fer-ho, es plantegen diferents accions tant en l’espai físic ‘offline’, entre aquests el Jardí de l’IVAM, com en l’espai virtual ‘online’.

#Portaldeigualdad és una campanya participativa impulsada per artistes, agents i associacions del món de la cultura que reclama la inclusió d’un Portal d’Igualtat en els portals web dels museus d’art.

Totes les intervencions són efímeres i es podran gaudir a l’IVAM des de hui fins a una data encara per determinar.