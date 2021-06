El projecte Life Low Carbon Feed, que ha liderat LA UNIÓ, opta a ser un dels millors d’enguany a la Unió Europea

Connect on Linked in

Totes les organitzacions sòcies animen a votar per aquest projecte

El projecte europeu LIFE Low Carbon Feed (LCFEED), que ha liderat LA UNIÓ de Llauradors i Ramaders, opta aquesta setmana a convertir-se en el millor projecte LIFE d’enguany, després d’una reduïda selecció dels Life Awards 2021 en la qual han quedat només quinze de tota la Unió Europea.

Formen part al costat de LA UNIÓ com a socis del projecte, l’Ajuntament de València i el de Vall d’Uixó, la Universitat Politècnica de València, la cooperativa Unión de Productores de Caprino (UNIPROCA) i les empreses Low Carbon Economy i Àrea Europa (Itàlia).

El projecte ha aconseguit nous mètodes i pràctiques innovadores realitzant una valoració efectiva de les podes citrícoles i la palla de l’arròs per a convertir-les en un nou aliment competitiu per a remugants que redueix les emissions de metà, mitigant així el canvi climàtic tant en agricultura com en ramaderia. Les experiències demostren que els remugants alimentats amb el pinso LCFEED poden reduir fins a un 20% la seua emissió de metà (NH4) produïda per la seua digestió. Aquesta reducció se suma al CO₂ no emés en evitar les cremes agrícoles, demostrant així que és un aliment i una practica innovadora mitigadora del canvi climàtic.

Life Low Carbon Feed ha demostrat i validat que pot ser un nou model de negoci sostenible, replicable i transferible. Les experiències realitzades en diverses granges demostren que l’acceptació per part del ramat -cabres- és excel·lent i les proves de digestibilitat, nutricició i emissions també són igualment positives. En aquest sentit, existeix ja interés comercial per a comercialitzar aquest pinso.

Les organitzacions sòcies d’aquest projecte animen a votar pel Life Low Carbon Feed a través d’aquest enllaç: https://www.lifeawards.eu/voting/?lp=310