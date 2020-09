El projecte pilot vSOC ajudarà als ajuntaments de la província de València a reforçar els seus defenses enfront de ciberatacs

Print This Post

El projecte, desenvolupat per la Generalitat i la Diputació de València, és una eina cedida pel Centre Criptológico Nacional que s’estendrà a la resta de consistoris

El conseller d’Hisenda i Model Econòmic, Vicent Soler, juntament amb la diputada de Modernització i Informàtica de la Diputació de València, Mentxu Balaguer, el director general de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions, José Manuel García Duarte i la directora del Centre de Seguretat TIC de la Comunitat Valenciana, Lorda Herrero han presentat hui en el MuVIM el projecte vSOC.

Aquest projecte per a entitats locals del CCN-CERT permet gestionar la seguretat dels ajuntaments des d’un únic Centre d’Operacions de Ciberseguretat (SOC) virtual. A més, per a la seua posada en marxa, les entitats comptaran amb l’ajuda dels experts de CSIRT-CV, que porten anys treballant amb aquesta mateixa solució tecnològica en el centre autonòmic de ciberseguretat.

El projecte consta de dues fases. En aquesta primera fase, s’han seleccionat deu ajuntaments per la seua grandària, mitjans o xicotets, i per les característiques tècniques de les seues infraestructures per a dur a terme el projecte pilot.

En una segona fase i amb els resultats obtinguts, es persegueix poder ampliar l’aconseguisca altres ajuntaments de la província i, si fora possible, de la Comunitat Valenciana.