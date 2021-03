El projecte Saludem-nos Sueca aconsegueix el I Premi Nacional de Qualitat RECS atorgat pel Ministeri de Sanitat i la FEMP

Connect on Linked in

El jurat ha premiat el projecte de Sueca en la categoria de “Desenvolupament de l’acció comunitària com a mesura de protecció social i de promoció de la salut”

El Ministeri de Sanitat i la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP) han reconegut el projecte “Saludem-nos! Xarxa d’Associacions Locals de Sueca” amb el I Premi Nacional de Qualitat RECS 2020 (Xarxa Espanyola de Ciutats Saludables), en la categoria de “Desenvolupament d’acció comunitària com a mesura de protecció social i promoció de la salut”, presentat per ajuntaments de més de 20.000 habitants. L’objectiu d’estos premis és recopilar i difondre les actuacions desenvolupades pels governs locals espanyols en l’àmbit de la promoció de la salut en els municipis. El Departament de Sanitat de l’Ajuntament de Sueca ha sigut el promotor i creador del projecte Saludem-nos Sueca. Dins d’este, han participat, de manera activa, sectors professionals de l’àmbit sanitari, personal tècnic municipal i associacions i col·lectius de Sueca. En concret, el teixit associatiu és qui ha liderat l’acció, assumint el protagonisme principal de les activitats promogudes des de la Xarxa d’Associacions per la Salut.

El jurat dels premis ha reconegut el valor d’este projecte impulsat a la nostra ciutat, els objectius principals del qual són: -promoure un model de salut positiu, a través del qual potenciar l’autonomia de la ciutadania i reduir les desigualtats existents per motius de salut; -establir mecanismes de participació comunitària del teixit associatiu, integrant-los en la xarxa local de treball intersectorial, per a enriquir-la i fer-la més diversa; -generar aliances entre les associacions del municipi i el personal tècnic (municipal i de sectors sanitaris), per a aprofitar les oportunitats de promoure junts accions que generen salut en la població; i -enfortir els vincles veïnals i la xarxa comunitària, visibilitzant el paper de les associacions locals com a actius de salut i potenciant el treball de promoció.

La regidora de Sanitat, Estefanía Requeni, ha volgut felicitar “tota la ciutadania de Sueca, als membres del fòrum Saludem-nos Sueca, a l’empresa que dinamitza les accions que es duen a terme, La Dula, i a tots els tècnics que han col·laborat per a dur a terme este projecte, en el qual continuarem treballant sempre per la salut de la nostra ciutat”. En este sentit, Requeni ha explicat que “dins del 4t Pla de Salut a Sueca, cada any es treballa el projecte Saludem-nos Sueca i, en concret, enguany s’ha centrat en el diagnòstic de les necessitats de la població. Per això, s’han reunit, d’una banda, les associacions i, d’una altra, els tècnics, a fi de determinar i posar en comú les necessitats de la població i així proposar aquelles accions més adequades per a fer Sueca més saludable”.

“Com a alcalde, voldria felicitar el teixit associatiu de Sueca, vertader puntal d’este reconeixement tan important, així com a tots els tècnics que han participat des dels departaments d’Acció Social i Sanitat, i a les seues regidores, per tot el treball que s’ha realitzat en un any especialment tan complicat com este 2020. Per això, voldria també reconéixer el treball desenvolupat per l’anterior regidor de Sanitat, José Miguel Giménez, qui, fins el mes de novembre passat, va ser el responsable d’este àrea i, per tant, mereixedor també d’este premi”, ha assenyalat l’alcalde de Sueca, Dimas Vázquez, qui ha volgut així mateix remarcar que “el projecte Saludem-nos ha aconseguit que una gran diversitat d’associacions de la nostra ciutat s’hagen conegut més a fons i hagen participat dins d’un fòrum en el qual, des de diferents àmbits de la societat, totes elles han aportat perquè Sueca siga cada vegada més saludable, sent esta una de les màximes de qualsevol gestor públic”.

En Saludem-nos Sueca s’ha vetlat perquè la seua composició reflectira una diversitat d’àmbits (com l’esport, la cultura, educació, diversitats, medi ambient, i per descomptat totes aquelles relacionades amb la salut), en els quals les associacions locals centren el seu treball en la millora de la qualitat de vida de la ciutadania. Saludem-nos Sueca naix, per tant, de la necessitat de crear un espai de trobada entre totes les associacions locals que treballen impulsant la salut del municipi. Estes són nombroses, diverses i moltes d’elles no es coneixien fins al moment, ja que no existia cap fòrum de trobada que afavorira el diàleg i el treball conjunt.