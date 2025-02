El projecte “SOM” impulsa la reconstrucció de les Falles després de la DANA

El projecte “SOM” contribueix a la reconstrucció de les Falles després de la DANA

Una falla de 12 metres i un llibret històric homenatgen les víctimes de la DAN

Naix un nou projecte de la mà de la Mancomunitat de l’Horta Sud. “SOM“, una iniciativa amb l’objectiu de plantar una falla a Paiporta i organitzar diversos actes en la comarca per contribuir a la reconstrucció de les Falles després de la DANA.

La falla, finançada per la comissió Convento Jerusalén, serà un monument de 12 metres d’altura dissenyat per l’artista David Sánchez Llongo que es plantarà el 2 de març com un símbol de solidaritat i es cremarà el 22 de març amb la col·laboració de Piroval.

A més, es presentarà un llibret històric, amb 5.000 exemplars i la col·laboració de 30 professionals, que recollirà cròniques de l’Horta Sud i altres localitats afectades. També s’ha anunciat la iniciativa “Foc al barranc“, que consistirà en disparar pirotècnia en els barrancs de Poyo i la Saleta com a homenatge a les víctimes de la DANA.