El projecte ‘Valoracció’ posa en valor els programes juvenils de Mislata

Connect on Linked in

La regidoria de Joventut llança una nova edició d’aquest programa que fomenta, entre altres, el respecte al medi ambient, la igualtat, la inclusió o la participació ciutadana entre els més joves



Carlos F. Bielsa: “El nostre principal objectiu és contribuir a fer que els i les joves aprenguen a conviure i a formar part de la societat democràtica, a impulsar la seua autonomia, la seua realització personal i la seua consciència crítica”



El programa ‘Valoracció’ és un projecte d’educació en valors que es realitza des de la regidoria de Joventut en els centres d’educació secundària de Mislata. Aquest programa dirigit als i les joves dels instituts, té com a fi agrupar totes les accions dirigides a la joventut que es realitzen des de diferents àmbits. Des de la regidoria s’entén que l’educació de la joventut és una responsabilitat compartida entre les diferents institucions i entitats socials, i per això llancen una nova edició del projecte. L’objectiu és facilitar un banc de recursos als centres educatius per a treballar temes d’igualtat, solidaritat, medi ambient, salut, inclusió i participació ciutadana, entre altres.



Les diferents accions es desenvoluparan durant tot el curs escolar amb els cinc instituts de secundària i el CIFPM, l’institut de Formació Professional. El regidor de Joventut, Martín P. Lleial, s’ha reunit amb representants i orientadors dels diferents centres per a explicar-los el cronograma del projecte i recollir les seues propostes. “El programa articula activitats que pretenen dinamitzar la informació juvenil i crear mecanismes d’intervenció educativa i sensibilització social”, explica Pérez Leal.



El programa s’estructura en tres grans àrees: cultura, salut i sensibilització, i participació ciutadana. A més, el projecte contempla una sèrie de propòsits concrets com són els d’impulsar accions de participació juvenil dins i fora dels centres educatius; fomentar hàbits de vida saludables; estimular l’interés per l’art i la cultura; educar en la responsabilitat mediambiental, incidint en la importància de les tres R i en el consum solidari i responsable; articular estratègies per a arrelar relacions socials i interpersonals basades en el respecte a la diversitat i la igualtat; fomentar una sexualitat sana, respectuosa i responsable; generar estratègies per a la prevenció de conductes addictives; entre altres.



Entre l’ampli nombre d’activitats es troben visites a les exposicions, les xarrades i tallers en matèria d’Igualtat de la Regidoria de Polítiques d’Igualtat, el foment de l’associacionisme dut a terme entre la Regidoria de Joventut i el Consell de la Joventut de Mislata, activitats d’animació a la lectura, la participació en el fòrum juvenil ‘Imagina Mislata’, o les diferents accions que es duen a terme per la pròpia regidoria de Joventut com són els Premis de Literatura Breu o el Programa de Corresponsals en els instituts. A més, com a novetat enguany, es posa a la disposició dels centres activitats emmarcades dins del programa ‘Joves.sex’, el servei d’orientació sexual per a joves de la Xarxa Joves.net.



Aquest programa de ‘Valoracció’ ja va ser premiat en 2017 per la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, en la categoria de ‘Cultura, Normalització Lingüística i Joventut’, i any rere any ofereix un programa d’accions més ampli i millorat en el qual cada vegada més joves participen.