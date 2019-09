El proper divendres 20, manifestació nocturna feminista a les portes de l’Ajuntament de Godella

Connect on Linked in

Quaranta dones han estat assassinades en el que portem d’any fins al darrer mes d’agost. Quaranta víctimes d’esta gran lacra que és la violència de gènere. Quaranta vides furtades, segons l’últim balanç del Ministeri d’Igualtat, a les què es retrà homenatge el proper divendres 20 de setembre, a les 20:30 h en la porta de l’Ajuntament de Godella.

Esta manifestació nocturna, convocada per l’associació feminista A Cada Lluna, pretén posar de manifest, un cop més, que la lluita per la igualtat i en contra de la violència de gènere continua sent necessària. Baix el lema #EmergenciaFeminista, concentracions com aquesta tindran lloc de manera simultània en desenes de localitats de tot el país.

Des del col·lectiu A Cada Lluna conviden a participar als representants polítics i a tot el veïnat del poble per reivindicar que queda molt de camí per recórrer i que, les 1.015 dones assassinades des de 2003 (primer any en què es té recompte) és una xifra inadmissible.

Suma’t a esta convocatòria i porta la teua llum violeta a les portes de l’Ajuntament de Godella el proper divendres 20.