El pròxim dissabte 8 de juny entren en vigor les noves normes de mobilitat a València

L’Ajuntament instal·la panells per a informar de les noves normes.

La nova ordenança de mobilitat, que regula, entre altres aspectes, l’ús de voreres de la ciutat, entra en vigor demà. Els 55 articles d’esta norma, elaborada amb propostes ciutadanes, entitats socials i empresaris, marquen per on es pot circular i de quina manera.

Amb la intenció que arribe a tothom esta directriu, que dóna prioritat a vianants i transport públic, l’Ajuntament ha iniciat una campanya per a informar-ne la ciutadania. Per això, hi ha instal·lat diferents tipus de panells perquè l’aplicació de les noves directrius coincidisquen amb el respecte.

El document, preveu, per exemple que la velocitat màxima del 64% dels carrers de la ciutat siga de 30 km per hora.

Grezzi ha fet a més, especial menció a les voreres i la normativa per a bicicletes i patinets elèctrics.

En alguns panells s’incorpora un codi QR amb el qual es podrà consultar informació sobre l’Ordenança de mobilitat pel que fa a les característiques i funcionalitats de la via.