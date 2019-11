El psicòleg Enrique Cantón ens conta un poc més sobre els “tallers d’autodefensa de les dones”

Connect on Linked in

Ens aclareix els dubtes sobre aquests.

Per desgràcia, cada vegada són més les dones que moren a mans de la seua parella, és per això, que hui en dia s’imparteixen “tallers d’autodefensa de les dones”. Enrique Cantón, psicòleg, professor i exdirector de l’Escola d’Entrenadors de Karate CV ens parla sobre els mateixos i si hauria d’haver-hi una oferta més àmplia per a més col·lectius com el LGTB.

Per altra banda, Cantón ens ha aclarit si els tallers han de ser impartits per professionals o si les dones que acudeixen al mateix els pot beneficiar o per contra, perjudicar-les.

Una información molt interessant que ens ha contat el psicòleg.