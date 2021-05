El PSOE de Torrent presenta una moció al Ple amb motiu del dia contra la LTGBifobia

Connect on Linked in

La formació socialista a Torrent ha registrat una proposta d’acord de reivindicació del col·lectiu LGTBi amb motiu del dia internacional contra la seua discriminació.

Amb motiu del dia Internacional Contra la LGTBifobia, el Grup Municipal Socialista ha presentat una moció al Ple de la Corporació per a reivindicar les accions en la lluita contra la discriminació del col·lectiu LGTBi. Els acords proposats recullen la voluntat de reafirmar el compromís continu a l’hora de promoure mecanismes de suport i iniciatives que reforcen el respecte en les institucions, de la mateixa manera insta la supressió per llei de les “teràpies de reversió”, i que Espanya continue treballant en pro d’una educació integradora, així com col·laborant amb aquelles persones que han d’abandonar els seus països a causa de la repressió i persecució.

La regidora d’igualtat, Marina Olivares, ha afirmat que aquesta acció es duu a terme perquè “defensem una societat més justa, plural i igualitària, on ningú haja d’amagar-se ni ser perseguit o perseguida per la seua orientació sexual”.

Així mateix, el portaveu socialista, Andrés Campos, ha reivindicat la labor històrica del partit en aquesta matèria, “el nostre país va ser pioner a aprovar la llei del matrimoni igualitari en 2005, amb el govern de Zapatero, un abans i un després en les polítiques de drets i llibertats al nostre país”.

El document, que s’elevarà al Ple de juny per al seu debat i votació, recull també que “malgrat els avanços que s’han aconseguit al nostre país, continuen existint moltíssims casos de discriminació feia el col·lectiu LGTBI, amb la finalitat d’erradicar això des del grup municipal socialista presentem aquesta moció, per a fer una crida al conjunt de la societat, organitzacions socials i polítiques, al mateix temps que aprofitem aquest dia per a reiterar i confirmar el nostre decidit compromís amb la lluita i prevenció de la discriminació de les persones LGTBI”

Una proposta a nivell municipal, que s’alinea amb la tramitació i aprovació definitiva en les Corts Generals de la Llei d’Igualtat de Tracte i No Discriminació, la coneguda com a “Llei Zerolo”, un important avanç normatiu que brinda eines concretes per a treballar per a previndre la discriminació cap a les persones LGTBI.