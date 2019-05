El PSPV guanya les eleccions autonòmiques i s’obri la possibilitat de reeditar el Pacte del Botànic

Print This Post

Els socialistes aconseguiren 27 diputats en les Corts, el PP cau a 19, Cs 18, Compromís 17, Vox 10 i Podem-EU 8.

El PSPV-PSOE ha guanyat les eleccions autonòmiques a la Comunitat valenciana amb 27 escons i un 24,64% dels vots. El Partit Popular se situa en 19 escons com a segona força política amb el 18,96% dels vots i Ciudadanos el tercer amb 18 escons i un 17,04%.

En quarta posició, Compromís amb 17 escons i un 15,95% dels vots. Vox irromp en el parlament valencià amb 10 escons i el 10,27% i Unides Podem obté 8 parlamentaris en Les Corts amb el 8,13% dels vots.

Amb aquests resultats, el Pacte del Botànic podria reeditar-se liderat per Ximo Puig, amb el suport dels de Mónica Oltra i la coalició entre Podem i Esquerra Unida, amb el que les forces d’esquerres sumen 51 escons, just per damunt de la majoria absoluta. Els de centre-dreta sumen 48.

En l’àmbit general, el PSOE ha obtingut 123 escons amb el 99% escrutat recuperant els escons perduts i obtenint la majoria de vots tot i que necessita d’altres per a governar. El Partit Popular hi ha obtingut 66 escons, Ciudadanos 57 i Unidas Podemos 42.

A Grup Televisió els retransmetrem un programa en directe des de les 19 de la vesprada fins a les 3 de la matinada. Amb entrevistes, amb connexions en directe, amb gràfiques actualitzades al segon amb els resultats i el seguiment de l’escrutini de les eleccions al Congrés, al Senat i les autonòmiques.