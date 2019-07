El PSPV-PSOE d’Alginet lamenta el gir autoritari del bipartit i el retall a la transparència que han aprovat PP i Sd’A

Print This Post

Els vots a favor de Sd’A i PP han propiciat reduir la celebració dels plenaris d’Alginet, passant d’una freqüència mensual a bimensual. Per al portaveu socialista, Hèctor Máñez, començar la legislatura aprovant reduir el número de plenaris i de comissions envia un missatge al poble d’“intentar debilitar a l’oposició i reduir la transparència al mínim legal possible”. Máñez lamenta la falta de respecte que es demostra cap a l’oposició des de l’equip de govern i recorda que “la suma de vots als partits d’oposició és major que la suma dels partits de govern i per tant com a mínim haurien de tindre respecte”.

El PSPV-PSOE va lamentar, durant el plenari celebrat divendres passat, que s’aprovaren esta i altres mesures que només intenten reduir la transparència en l’ajuntament d’Alginet amb l’argument d’agilitzar les gestions de l’administració local. Per a Máñez “este argument és un insult a la intel·ligència i ni les majories absolutes més contundents de pobles del nostre voltant han provocat decisions del mateix estil”.

El PSPV-PSOE va cridar l’atenció als dos regidors del PP que van propiciar que estes mesures s’aprovaren i lamentà que, en el mateix plenari, el Partit Popular accepte la competència en Transparència i vote estes mesures que van contra la transparència i el sistema democràtic del poble d’Alginet.