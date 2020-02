EL PSPV-PSOE de Paiporta vota a favor de l’eutanàsia i en defensa d’una mort digna

Print This Post

La portaveu socialista i vicealcaldessa de Paiporta, Maribel Albalat, ha defensat la postura del Grup Municipal Socialista a favor de l’eutanàsia i en defensa d’una mort digna en l’últim ple municipal de la localitat, celebrat aquest passat dijous.

La moció, presentada pel Grup Municipal Compromís, ha sigut aprovada amb els vots a favor dels socialistes i dels seus socis de govern. Per la seua part, CIudadanos també s’ha sumat a la votació a favor, mentre que el Partit Popular mantenia la seua posició en contra.

En paraules d’Albalat, “El PSOE sempre ha sigut l’avantguarda dels avanços socials al nostre país: en la consecució de drets i llibertats com el divorci, l’avortament o el matrimoni homosexual”. Per això, continuava la líder socialista, “reivindiquem el dret a una mort digna”.

La portaveu socialista ha recordat que la proposta de llei orgànica sobre aplicació de l’eutanàsia i per una mort digna, que es troba en procés de tramitació en el Congrés dels Diputats, és una iniciativa del Partit Socialista “que ve tractant que tire avant des de fa ja molt temps. L’última ocasió, en 2018, quan la seua tramitació es va veure paralitzada després de la convocatòria electoral”.

Albalat ha remarcat el caràcter “garantista” d’aquesta proposta de llei, així com el seu respecte als Drets Constitucionals, entre ells el Dret a la Vida. “Aquesta llei no obliga a ningú, sinó que permet a la ciutadania exercir el seu dret a decidir en quines condicions vol afrontar els últims moments de la seua vida, perquè no podem obviar aquesta lamentable realitat, que afecta moltes persones”.

En aquest sentit, la vicealcaldessa s’ha mostrat convençuda que el debat sobre l’eutanàsia està “més que superat” per la societat espanyola, i considera que està “preparada per a fer front a aquesta qüestió, i d’igual manera ho està el nostre partit per a liderar-la”.

La intervenció de la portaveu del Grup Municipal Socialista concloïa lamentant que el Partit Popular arribe tard, “com sempre”, i es posicione en contra de les lleis socials. No obstant això, “benvinguts i benvingudes seran quan decidisquen sumar-se”.