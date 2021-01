El PSPV-PSOE destaca que els pressupostos del 2021 recullen “una inversió històrica per a Algemesí amb 6,6 milions”

Print This Post

El diputat socialista en Les Corts Valencianes Pedro Ruiz Castell ha presentat les inversions que recullen els Pressupostos de la Generalitat de 2021 per a la localitat d’Algemesí en una roda de premsa juntament amb el diputat en el Congrés Vicent Sarrià i l’alcaldessa d’Algemesí, Marta Trenzano

Marta Trenzano destaca inversions com les contemplades en el Pla Edificant, la reforma del centre de salut i les actuacions urbanes

El diputat socialista en Les Corts Valencianes Pedro Ruiz Castell ha assegurat hui que “els pressupostos més expansius del Consell recullen una inversió històrica per a Algemesí”. Així ho ha manifestat Ruiz, que ha presentat les inversions que recullen els Pressupostos de la Generalitat de 2021 per a la localitat d’Algemesí en una roda de premsa en la qual ha participat també el diputat socialista en el Congrés Vicent Sarrià, i l’alcaldessa de la localitat, Marta Trenzxano.

“Els pressupostos d’enguany naixen amb la clara vocació de donar resposta a una situació tan excepcional com és la crisi sanitària provocada pel coronavirus” ha destacat Pedro Ruiz Castell, que ha afirmat així mateix que “aquests comptes demostren l’aposta del Consell pel municipalisme”. “Són uns pressupostos socials que busquen que ningú es quede arrere” ha assenyalat.

En aquest sentit, Marta Trenzano ha destacat que els comptes recullen unes inversions totals per a la localitat d’Algemesí de 6,6 milions d’euros. Entre elles, ha destacat les línies destinades al Pla Edificant, d’un total de 4.361.069 €, o les inversions per a la reforma del centre de salut, amb un total de 1,5 milions d’euros. “Són els millors comptes per a Algemesí, perquè escolten i atenen les reivindicacions locals”, ha defensat.

Per part seua, Vicent Sarrià ha afirmat que “aquests comptes, igual que les del Govern d’Espanya, estan emmarcades en la situació excepcional de la pandèmia la qual fa més necessari que mai comptar amb uns comptes expansius” ha destacat, i ha afegit que “aquests comptes garantiran una eixida justa i social a la crisi provocada per la pandèmia”. Finalment, ha celebrat que “per fi els comptes generals contemplen quasi el 10% d’inversions per a la Comunitat, una quantitat concorde al nostre pes poblacional”.