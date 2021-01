El PSPV-PSOE destaca que “els pressupostos més socials de la història destinen 2,7 milions d’euros a Silla”

Connect on Linked in

La diputada socialista en Les Corts Valencianes Carmen Martínez destaca que els comptes són “una aposta decidida pel municipalisme i per l’escolta i la resposta a les necessitats dels ajuntaments”

L’alcalde de Silla, Vicent Zaragozá, assenyala inversions fonamentals com els 1,16 milions d’euros destinats al Pla Edificant o els 1,2 milions per al col·lector interceptor

La diputada socialista en Les Corts Valencianes Carmen Martínez ha assegurat hui que “els pressupostos més socials de la història de la Comunitat destinen 2,7 milions d’euros a Silla”. Així ho ha manifestat Martínez, que ha repassat juntament amb l’alcalde de la localitat, Vicent Zaragozá, les inversions que recullen els Pressupostos de la Generalitat de 2021 per a Silla, uns comptes a les quals s’ha referit com “una aposta decidida pel municipalisme i per l’escolta i la resposta a les necessitats dels ajuntaments valencians”.

“En un moment de gran incertesa social, sanitària i econòmica per la pandèmia, aquests pressupostos expansius i socials són el que necessita la nostra Comunitat per a tornar a alçar-se i iniciar la recuperació sense que ningú es quede arrere”, ha afirmat Martínez, que ha destacat així mateix que “aquests Pressupostos naixen amb la voluntat de buscar l’acord polític més ampli possible a tots els nivells per a posar les necessitats dels valencians i valencianes per damunt de tot interés partidista”.

La també portaveu adjunta del PSPV-PSOE en Les Corts ha afirmat que “els pressupostos de la Generalitat per a 2021 i els Pressupostos Generals de l’Estat van en la mateixa línia expansiva i d’avanç per a la Comunitat”. “Per primera vegada, la Comunitat Valenciana rebrà de l’Estat unes inversions adequades al seu pes poblacional, gràcies al compromís dels i les socialistes que posa fi a anys de menystinc del PP”, ha afegit.

En aquest sentit, l’alcalde, Vicent Zaragozá, ha destacat que els comptes recullen unes inversions totals per a la localitat de Silla de 2,7 milions d’euros. Entre elles, ha destacat les línies destinades al Pla Edificant de construcció i reforma de centres educatius, amb un total de 1,16 milions d’euros, “essencials en un any en què l’educació s’ha demostrat com un pilar fonamental de les nostres societats, i on ha quedat clar que els centres escolars han de continuar sent els espais segurs que han mostrat ser durant la pandèmia”.

Així mateix, s’ha referit als 1,2 milions d’euros pressupostats per als treballs en el col·lector interceptor de l’avinguda Espioca, així com als 385.000 euros per a escometre la fase 4 de l’obra de la Bega. “Aquestes inversions ens permetran realitzar obres fonamentals per a Silla i fer front a les conseqüències de la pandèmia” ha defensat.