El PSPV-PSOE destaca que la Horta Nord rebrà 8.195.801 euros sol de les Ajudes Parèntesis i subratlla la “agilitat i eficiència” de les ajudes

El conseller d’Hisenda, Vicent Soler, el vicepresident segon de la Diputació de València, Rafa García, la secretària autonòmica d’Eficiència, Concha Andrés, el director general d’administració local, Toni Such, el secretari de l’àrea de Relacions Institucionals del PSPV-PSOE, Carlos Fernández Bielsa, el secretari general del PSPV-PSOE a la comarca de l’Horta Nord, Juan Carlos Fulgencio, i la diputada en les Corts i secretària general del PSPV-PSOE de la província de València, Mercedes Caballero, participen en una trobada telemàtica per a explicar la gestió de la Generalitat enfront de la pandèmia i les ajudes als sectors més afectats

La trobada forma part de la campanya posada en marxa pel PSPV-PSOE en les 26 comarques per a difondre les mesures sanitàries, socials i econòmiques del Consell i escoltar les propostes de les comarques i municipis per a avançar en la resposta justa i social a la crisi

El conseller d’Hisenda, Vicent Soler, ha presentat hui la gestió sanitària, econòmica i social de la Generalitat en la pandèmia a la comarca de L’Horta Nord que, ha destacat, pot disposar d’un total de 8.195.801 euros sol de les Ajudes Parèntesis, a més de tindre accés a la resta de línies d’ajudes del Pla Resistir, dotat amb 400 milions d’euros per als sectors més afectats per la crisi sanitària. Així ho ha afirmat Soler en la trobada telemàtica celebrada hui per a traslladar als dirigents comarcals i locals les mesures “àgils i eficients” que el Consell de Ximo Puig ha adoptat durant aquests mesos de pandèmia. En la reunió han participat el vicepresident segon de la Diputació de València, Rafa García, la secretària autonòmica d’Eficiència i Tecnologia Sanitària, Concha Andrés, el director general d’administració local, Toni Such, el secretari de l’àrea de Relacions Institucionals i Acció Territorial del PSPV-PSOE, Carlos Fernández Bielsa, el secretari general del PSPV-PSOE a la comarca de l’Horta Nord, Juan Carlos Fulgencio, i la diputada en les Corts i secretària general del PSPV-PSOE de la província de València, Mercedes Caballero.

La trobada forma part de la campanya posada en marxa pel PSPV-PSOE per a difondre i explicar en l’àmbit comarcal la gestió de la Generalitat en la pandèmia i escoltar les propostes de les comarques i municipis per a avançar en la resposta justa i social a la crisi. Tal com va explicar el president de la Generalitat i secretari general del PSPV-PSOE, Ximo Puig, en l’últim Consell Territorial amb els secretaris generals del partit a les comarques, la campanya consta de 26 actes telemàtics, un per comarca, en els quals s’explica la gestió de la pandèmia i les mesures adoptades en el pla sanitari, econòmic i social pel Consell.



En aquest sentit, diferents càrrecs del partit i del Consell exposen en aquestes trobades virtuals amb dirigents comarcals, alcaldes, alcaldesses i portaveus municipals les accions adoptades enfront de la crisi sanitària, els plans econòmics i socials i el funcionament de les diferents línia d’ajuda.



PLA RESISTIR I AJUDES PARÈNTESIS

Durant la trobada, s’ha fet especial èmfasi en el Pla Resistir de la Generalitat, el pla d’ajudes més ambiciós de tota Espanya, amb 400 milions d’euros en ajudes directes i finançament per a les empreses, persones autònomes i persones treballadores dels sectors més afectats per les restriccions per a fer front a la pandèmia. Entre altres coses, el Consell de Ximo Puig ha aprovat com a part del Pla ajudes per a hotels, restaurants i cafeteries per valor de 100 milions d’euros, ajudes al foment de l’ocupació per 80 milions, ajudes a les persones en ERTO per 17 milions, ajudes a persones autònomes per 8 milions, altres ajudes específiques per als sectors més afectats per 15 milions i ajudes al sector del taxi per a 4500 llicències.



Així mateix, el Pla Resistir inclou les Ajudes Parèntesis, que consisteixen en la creació d’un fons amb aportacions de la Generalitat, les diputacions i els ajuntaments, dotat amb 160 milions d’euros a repartir entre tots els municipis de la Comunitat Valenciana per a escometre actuacions encaminades a pal·liar les conseqüències derivades de la pandèmia sobre els sectors més afectats.