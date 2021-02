El públic decideix la programació de l’Auditori de Torrent

Com a novetat aquesta temporada, el programa ‘Tria Torrent’ permet a la ciutadania triar els espectacles que desitjarien veure en l’Auditori amb un formulari en la pàgina web, que estarà actiu fins al 12 de febrer

La programació del Auditori de Torrent per al primer semestre de 2021 reuneix, com és habitual cada temporada, una àmplia i variada oferta cultural que abasta tot tipus de gèneres i públics, des d’espectacles per a públic infantil i familiar fins a títols d’òpera, passant per monòlegs, muntatges teatrals amb actors i actrius de primer nivell o concerts de música clàssica i antiga. No obstant això, enguany presenta una novetat molt important, ja que es brinda al públic la possibilitat de participar en l’elaboració de la programació per a la temporada a través de ‘Tria Torrent’, una iniciativa amb la qual la ciutadania podrà triar els espectacles que desitjaria veure en els escenaris de l’Auditori.

Així, en aquesta primera edició, es podrà triar entre tres opcions plantejades per a tres espectacles diferents: un monòleg, el dia 10 d’abril, a triar entre Pablo dels Reis & Rafa Alarcón, Patrícia Espill o Jesús Manzano; un espectacle de dansa per al dia 14 de maig, a triar entre “Vigor Mortis”, “Pelvià” o “10 Sonets” ; i, finalment, un espectacle infantil, que tindrà lloc el dia 5 de juny, i que eixirà d’entre “El mag d’Oz”, “La Sireneta” o “El geperut de Notre Dame”. Amb aquest objectiu, en la web de l’Auditori s’ha habilitat un formulari molt senzill obert a tota persona interessada a participar, per a poder votar l’espectacle preferit per a cadascuna de les tres propostes. El formulari romandrà actiu fins al 12 de febrer i, finalitzat el termini de votació, s’anunciaran els tres espectacles més votats i es posaran a la venda les entrades per a aquests. L’Auditori confia que el programa tinga un bon acolliment i que constituïsca una forma més d’adequar la seua oferta cultural als gustos i inquietuds del seu públic.